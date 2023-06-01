إسرائيل تستعد لعملية عسكرية واسعة بعد انتشار العنف بالضفة

ونفذت العملية وحدة "الرد السريع" التابعة لـ "كتيبة طولكرم"، وهي منظمة مسلحة مشتركة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي وفتح، والتي أسسها سيف أبو لبدة من مخيم نور شمس للاجئين الذي تم تصفيته من قبل الجيش الإسرائيلي في العام الماضي.

وفي وقت لاحق، انضم إلى المؤسسين الجدد للمجموعة أمير أبو خديجة الذي كان ضابطًا في الحرس الرئاسي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وتمت عملية تصفيته أيضًا من قبل الجيش الإسرائيلي، على حد قول مصادر أمنية إسرائيلية.

وتقول مصادر في حركة الجهاد الإسلامي، إن مقتل المستوطن الإسرائيلي في مستوطنة "حرميش"، يأتي في إطار رد الحركة الانتقامي على اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور شمس، وتصفية النخبة العسكرية للحركة في قطاع غزة خلال عملية "السهم الواقي".

وأشار الموقع إلى أن جهاز الأمن الإسرائيلي، يتخوف من انتشار مجموعات فلسطينية مسلحة في مناطق الضفة الغربية، تكون مجهزة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. مبينًا أن هناك حوالي 20 مجموعة مسلحة في أنحاء الضفة الغربية تقوم بتنفيذ هجمات. ويتم تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية من خلال التهريب عبر الحدود مع الأردن، وبتمويل إيراني، على حد زعمه.

ووفقا للتقرير، تقوم استراتيجية الجماعات المسلحة الفلسطينية على شن حرب استنزاف ضد الجيش الإسرائيلي في جميع أنحاء الضفة الغربية، وتوظيف أكبر عدد ممكن من القوات العسكرية. حيث تعتبر إيران الضفة جبهة أخرى ضد إسرائيل كجزء من استراتيجيتها المتمثلة بـ "توحيد الجبهات".

ويؤيد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، القيام بعملية عسكرية مكثفة في الضفة الغربية ضد البنية التحتية للعنف، وتقول مصادر أمنية إن هذه عملية حتمية لوقف خطر العنف الذي ينمو يوما بعد يوم، ويدفع قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية للانسحاب من مناطق واسعة في الضفة الغربية.