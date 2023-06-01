إسرائيل تستعد لعملية عسكرية واسعة بعد انتشار العنف بالضفة
كشف تقرير عبري أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بدأت مناقشات مكثفة حول إمكانية القيام بعملية عسكرية مكثفة في الضفة الغربية ضد الفصائل الفلسطينية؛ في أعقاب انتشار العنف المسلح فيها، ومقتل مستوطن إسرائيلي مؤخرًا في مستوطنة "حرميش" الواقعة شمال مدينة طولكرم.
ونفذت العملية وحدة "الرد السريع" التابعة لـ "كتيبة طولكرم"، وهي منظمة مسلحة مشتركة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي وفتح، والتي أسسها سيف أبو لبدة من مخيم نور شمس للاجئين الذي تم تصفيته من قبل الجيش الإسرائيلي في العام الماضي.
وفي وقت لاحق، انضم إلى المؤسسين الجدد للمجموعة أمير أبو خديجة الذي كان ضابطًا في الحرس الرئاسي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وتمت عملية تصفيته أيضًا من قبل الجيش الإسرائيلي، على حد قول مصادر أمنية إسرائيلية.
وتقول مصادر في حركة الجهاد الإسلامي، إن مقتل المستوطن الإسرائيلي في مستوطنة "حرميش"، يأتي في إطار رد الحركة الانتقامي على اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور شمس، وتصفية النخبة العسكرية للحركة في قطاع غزة خلال عملية "السهم الواقي".
وأشار الموقع إلى أن جهاز الأمن الإسرائيلي، يتخوف من انتشار مجموعات فلسطينية مسلحة في مناطق الضفة الغربية، تكون مجهزة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. مبينًا أن هناك حوالي 20 مجموعة مسلحة في أنحاء الضفة الغربية تقوم بتنفيذ هجمات. ويتم تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية من خلال التهريب عبر الحدود مع الأردن، وبتمويل إيراني، على حد زعمه.
ووفقا للتقرير، تقوم استراتيجية الجماعات المسلحة الفلسطينية على شن حرب استنزاف ضد الجيش الإسرائيلي في جميع أنحاء الضفة الغربية، وتوظيف أكبر عدد ممكن من القوات العسكرية. حيث تعتبر إيران الضفة جبهة أخرى ضد إسرائيل كجزء من استراتيجيتها المتمثلة بـ "توحيد الجبهات".
ويؤيد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، القيام بعملية عسكرية مكثفة في الضفة الغربية ضد البنية التحتية للعنف، وتقول مصادر أمنية إن هذه عملية حتمية لوقف خطر العنف الذي ينمو يوما بعد يوم، ويدفع قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية للانسحاب من مناطق واسعة في الضفة الغربية.
عباس يرفض الخطة الأمنية الأمريكية
وادعى التقرير، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يواصل سياسته التي بدأها قبل حوالي عام ونصف العام بعدم الدخول في صراع مع الجماعات المسلحة الفلسطينية في الضفة الغربية، طالما أنها لا تشكل خطرا مباشرا على المقاطعة في رام الله، حيث يوجد تحت إمرته قوات أمن فلسطينية قوامها نحو 30 ألف مسلح.
وبحسب مسؤولين كبار في حركة فتح، رفض محمود عباس الخطة الأمنية التي عرضتها عليه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد الجماعات المسلحة الجديدة، لأنها لم تتضمن ضمانات حقيقية بأن الجيش الإسرائيلي سيوقف دخول قواته إلى المنطقة (A).
وأعد الخطة الجنرال الأمريكي مايك فنزل. وتنص على تجنيد عدة آلاف من رجال الأمن الجدد للسلطة الفلسطينية، وسيخضعون للتدريب والتجهيز بالسلاح، وسيتم نشرهم في شمال الضفة الغربية لمحاربة الجماعات المسلحة.
وتقول مصادر في حركة فتح، إن هذه الخطة تهدف إلى القضاء على الجماعات المسلحة في الضفة الغربية التي تحظى بدعم هائل في الشارع الفلسطيني وتأييد كافة الفصائل الفلسطينية، لكن محمود عباس تجنبها على أساس أنها ستؤدي إلى حرب أهلية.
واختتم التقرير بالقول: "على الرغم من الاجتماعات الأمنية التي عقدت في العقبة وشرم الشيخ بمبادرة من الولايات المتحدة لتعزيز السلطة الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية، لم تتم مناقشة الخطة الأمنية الأمريكية على الإطلاق؛ لأنها بحسب مسؤول كبير في فتح، ولدت ميتة".