ساعر: لن تكون هناك أبداً دولة فلسطينية

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأربعاء، إنه لن تكون هناك أبدا دولة فلسطينية.

يأتي ذلك خلال مشاركة ساعر في اجتماع في البيت الأبيض لنقاش إعادة إعمار غزة إلى جانب السفير الإسرائيلي دون ديرمر.

كما حضر الاجتماع، الذي ترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ومبعوث ترامب السابق للشرق الأوسط جاريد كوشنر.

وقدم المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لمحة عن الاجتماع في ظهور له في برنامج "تقارير خاصة مع بريت باير" على قناة فوكس نيوز أمس الثلاثاء.

وقال ويتكوف "إنها خطة شاملة للغاية نضعها معا بشأن اليوم التالي (في غزة)، وسيرى كثيرون مدى فعاليتها وحسن نواياها، كما أنها تعكس الدوافع الإنسانية للرئيس ترامب هنا".