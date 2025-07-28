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العالم العربي

ترامب: أبلغت نتنياهو أن القتال في غزة يجب أن يكون "مختلفا"

ترامب: أبلغت نتنياهو أن القتال في غزة يجب أن يكون "مختلفا"
لقاء سابق في البيت الأبيض بين ترامب ونتنياهوالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
28 يوليو 2025، 1:24 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القتال في غزة ضد حركة حماس يجب أن يكون مختلفا.

وقال ترامب، في تعليقات للصحفيين في منتجع الغولف الخاص به في تيرنبري بأسكتلندا حيث استقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن الناس في غزة بحاجة إلى الحصول على الغذاء والأمان في الوقت الحالي. 

وأضاف أنه سيناقش الوضع مع ستارمر.

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 يأتي هذا التصريح بعد انهيار المحادثات بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الأسبوع الماضي.

وكان ترامب قال، الجمعة، إن "حماس لم تكن ترغب حقًّا في إبرام اتفاق. أعتقد أنهم يريدون أن يموتوا. وهذا أمر خطير للغاية".

وصرح، أمس الأحد: "لا أعتقد أن هناك مجاعة في غزة والأمر ربما يتعلق بسوء تغذية فحماس تسرق المساعدات، وتحدثت مع نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى غزة وأمور أخرى".

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