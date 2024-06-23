اليمن.. تحرير مختطفين من قوات "المقاومة الوطنية" بتعز

حررت الأجهزة الأمنية اليمنية، اليوم السبت، مختطفين من منتسبي قوات المقاومة الوطنية في مديرية الوازعية الواقعة في الجنوب الغربي لمحافظة تعز، فيما لاذ الخاطفون بالفرار.

وقال وضاح الدبيش، الناطق الرسمي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، لـ "إرم نيوز"، إن قوة أمنية خاصة تمكنت من تحرير اثنين من منتسبي قوات المقاومة الوطنية اختطفا قبل يومين، وذلك بعد إعطاء الخاطفين مهلة 48 ساعة دون رد إيجابي منهم ورفضهم اللجوء للنظام والقانون.