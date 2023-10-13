غوتيريش: اتصالات مع إسرائيل لتجنب كارثة إنسانية في غزة

حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إسرائيل على "تجنب وقوع كارثة إنسانية"، وذلك بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي أكثر من مليون فلسطيني إلى مغادرة شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، للصحافيين: إن الأمين العام وفريقه يجرون اتصالات هاتفية. وهو على اتصال دائم بالسلطات الإسرائيلية ويحثها على تجنب وقوع كارثة إنسانية".

وفي بيان سابق اليوم، حذرت وزارة الخارجية المصرية من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة، وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، مغادرة منازلهم خلال 24 ساعة، والتوجه جنوبًا، مؤكدة أن "هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابهم".