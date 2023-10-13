غوتيريش: اتصالات مع إسرائيل لتجنب كارثة إنسانية في غزة
حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إسرائيل على "تجنب وقوع كارثة إنسانية"، وذلك بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي أكثر من مليون فلسطيني إلى مغادرة شمال قطاع غزة.
وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، للصحافيين: إن الأمين العام وفريقه يجرون اتصالات هاتفية. وهو على اتصال دائم بالسلطات الإسرائيلية ويحثها على تجنب وقوع كارثة إنسانية".
وفي بيان سابق اليوم، حذرت وزارة الخارجية المصرية من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة، وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، مغادرة منازلهم خلال 24 ساعة، والتوجه جنوبًا، مؤكدة أن "هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابهم".
كما وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خطاباً عاجلاً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، طالب خلاله بضرورة "أن يضع ثقله السياسي والمعنوي للحيلولة دون حدوث جريمة حرب جديدة تخطط إسرائيل لارتكابها، كجزء من حملتها الدموية المخزية ضد قطاع غزة، عبر مطالبتها كافة سكان شمال قطاع غزة بالانتقال فوراً إلى جنوبه"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وقالت الوكالة إن أبو الغيط ناشد، في ختام خطابه، جوتيريش، ومن خلاله الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بـ"إدانة هذا المسعى الإسرائيلي الجنوني بنقل السكان، بشكل حازم وواضح، والعمل على نحو حثيث مع كافة الأطراف ذات التأثير لوقف تنفيذه"، مؤكدا "أن السماح بمباشرة هذه السياسة الجنونية سيمثل عاراً على جبين المجتمع الدولي للأبد، وأن الظرف يقتضي الالتزام بالبوصلة الأخلاقية الصحيحة".