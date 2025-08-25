logo
الخارجية السورية تندد بـ"التوغل العسكري" الإسرائيلي في ريف دمشق

جنود إسرائيليون في جبل الشيخالمصدر: تايمز أوف إسرائيل
25 أغسطس 2025، 2:16 م

نددت وزارة الخارجية السورية في بيان صدر عنها اليوم الإثنين بشدة بما وصفته بـ"التوغل العسكري" الإسرائيلي في ريف دمشق.

وأفادت الخارجية أن رتلا عسكريا إسرائيليا مؤلفا من 11 آلية عسكرية وما يقرب من 60 جنديا دخل منطقة بيت جن في ريف دمشق، كما سيطر على تل باط الوردة في سفح جبل الشيخ، معتبرة أن ذلك "انتهاك سافر للسيادة السورية".

وأضاف: "تجدد الوزارة دعوتها إلى منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لردع سلطات الاحتلال عن ممارساتها العدوانية، وضمان مساءلتها وفقا لأحكام القانون الدولي".

