العراق يفتح تحقيقًا بقضية خطف الباحثة الإسرائيلية

فتحت الحكومة العراقية تحقيقًا متعلقًا بخطف باحثة إسرائيلية-روسية في البلاد، على ما أعلن المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، إثر اتهام إسرائيل لفصيل عراقي مسلح موال لإيران بالمسؤولية عن اختفائها.

وأعلن العوادي، فتح التحقيق، ردًّا على سؤال عن مصير الباحثة، خلال حديث مع قناة "العهد" العراقية".

وأضاف أنه "لا يوجد أي تصريح في الوقت الحالي عن القضية حتى انتهاء التحقيقات رسميًّا".

وحمّل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأربعاء، في بيان كتائب حزب الله العراقية مسؤولية هذه القضية.

ووصلت تسوركوف إلى بغداد "مطلع كانون الثاني/يناير 2022" بجواز سفر "روسي"، بحسب ما قال دبلوماسي غربي في العراق طالبًا عدم ذكر اسمه.

وفي بغداد، ركّزت تسوركوف في بحثها على فصائل موالية لإيران، وعلى التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وفقًا للعديد من الصحفيين الذين التقوها.

وفي أول تعليق لها على الأمر، تطرّقت كتائب حزب الله العراقية بشكل مبهم إلى هذا الاتهام في بيان للمتحدث باسمها أبو علي العسكري، ليل الخميس.

وذكر البيان الذي نشر عبر تطبيق تلغرام، أنّ "اعتراف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بوجود عنصر أمني إسرائيلي في العراق هو مؤشر خطير للغاية، يجب الوقوف عنده والتعامل معه بدقة وحزم".

ودون أن يذكر اسم تسوركوف، تابع البيان أنه "بدورنا في كتائب حزب الله.. سنبذل جهدًا مضاعفًا للوقوف على مصير (الأسير أو الأسرى) الصهاينة في العراق، خدمة للصالح العام ولمعرفة المزيد عن نوايا تلك العصابة الإجرامية ومن يقوم بتسهيل تحركاتهم في بلد يحظر ويجرم التعامل معهم".