إسرائيل ترصد سقوط قذائف وصواريخ قادمة من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه رصد تسع عمليات لإطلاق قذائف من لبنان باتجاه إسرائيل خلال الساعات الاثنتي عشرة الأخيرة، مضيفًا أنه تم إطلاق عدة صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه إسرائيل في الفترة ذاتها.

وتابع الجيش الإسرائيلي في منشور عبر منصة "إكس": "قمنا بالرد على مصادر النيران من الأرض اللبنانية، وحيّدنا خلية إرهابية باستخدام طائرة مسيرة خلال الساعات الماضية".