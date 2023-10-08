نتنياهو يعيّن مسؤولاً عن ملف الأسرى في قطاع غزة

أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأحد، قرارًا يقضي بتعين غال هيرش مسؤولاً عن ملف الأسرى والمفقودين في عملية "طوفان الأقصى"، وفق ما ذكرته القناة "12".

وبحسب القناة، أوعز نتنياهو إلى كافة الوزارات "بالخضوع لتعليماته في كل ما يتعلق بملف الأسرى والمفقودين في قطاع غزة".