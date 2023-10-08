نتنياهو يعيّن مسؤولاً عن ملف الأسرى في قطاع غزة
أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأحد، قرارًا يقضي بتعين غال هيرش مسؤولاً عن ملف الأسرى والمفقودين في عملية "طوفان الأقصى"، وفق ما ذكرته القناة "12".
وبحسب القناة، أوعز نتنياهو إلى كافة الوزارات "بالخضوع لتعليماته في كل ما يتعلق بملف الأسرى والمفقودين في قطاع غزة".
وكانت الفصائل الفلسطينية في غزة ، أسرت العشرات من الإسرائيليين، خلال هجومها البري على بلدات جنوب إسرائيل.
بدورها، قالت كتائب القسام إنها ستعلن، خلال الساعات المقبلة، عن عدد الأسرى الذين بحوزتها، بينما يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن نحو 100 أسير إسرائيلي في قبضة حركة حماس في غزة.