محمد بن زايد: نقدر موافقة مجموعة "بريكس" على ضم دولة الإمارات

أعرب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الخميس، عن تقديره لموافقة مجموعة "بريكس" على ضم الدولة إلى المجموعة.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على منصة "إكس"، "نقدر موافقة قادة مجموعة "بريكس" على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة".

وتابع رئيس دولة الإمارات "نتطلع إلى العمل معًا من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم".