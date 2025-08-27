نتنياهو: لو كان ترامب رئيسا لما وقع هجوم 7 أكتوبر

شنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجوماً جديداً على الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، حين صرّح في بودكاست المذيع باتريك ديفيد بأنه "لو كان ترامب رئيساً في 7 أكتوبر، لما وقع هجوم حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة".

ووفقًا لتصريحات نتنياهو التي نقلها موقع "بحداري حريديم" العبري، كانت إيران "ستكون أكثر حذرًا" من رد فعل ترامب، في إشارة غير مباشرة إلى أن طهران تتحمل مسؤولية هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأضاف نتنياهو، أن "ترامب كان سيردع هؤلاء المجانين"، وفق تعبيره، وكرر أن "إسرائيل لن تتراجع عن أهدافها، ولن تترك حركة حماس على وضعها في غزة. فالأمر أشبه بترك قوات حلفاء الجيش النازي على حاله وعدم دخولهم برلين". بحسب تعبيره.

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إدارة بايدن بدعم حركة حماس بشكل غير مباشر، بمحاولتها منع إسرائيل من دخول رفح، بل هددتها بفرض حظر على الأسلحة وقتها.

ووفقاً لما نقله موقع "بحداري حريديم"، كرر نتنياهو روايته بأن بايدن قال له: "إذا دخلتم غزة فسأفرض عليكم حظراً على الأسلحة".

ورد نتنياهو على بايدن قائلاً: "أحترمك كرئيس للولايات المتحدة، لكنني كرئيس وزراء للدولة اليهودية الوحيدة، يجب أن أتحرك. هذه معركة استمرت 3500 عام"، على حد تعبيره.

وجدد بايدن تهديده من خلال وزير خارجيته، أنتوني بلينكن بقوله: الرئيس جاد بشأن هذا الحظر. ورد عليه نتنياهو وفق روايته: أعلم، لأنكم أوقفتم شحنات الأسلحة بالفعل.