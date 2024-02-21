بعد سلسلة إجراءات ضد الحركة.. سويسرا تعتزم حظر حماس

وأفادت الحكومة أنه بموجب التشريع الجديد سيتم حظر حماس و"المنظمات التي تغطيها أو تخلفها"، وكذلك المنظمات أو الجماعات التي تعمل نيابة عنها أو باسمها.

ويهدف الحظر إلى معاقبة حماس على هجمات أكتوبر/تشرين الأول، ومنع الحركة من استخدام سويسرا "ملاذاً آمناً"، أو تعريض البلاد لخطر تنفيذ هجمات من خلال تسهيل إجراءات حظر الدخول أو الطرد.

وبحسب الحكومة، فإن ذلك سيساعد في مكافحة تمويل الإرهاب من خلال السماح لسلطات مكافحة غسل الأموال السويسرية بتبادل المعلومات بشكل أفضل مع نظيراتها في الخارج، مبينة أن القانون الذي دخل مرحلة التشاور، سيقتصر على خمس سنوات.