البيت الأبيض: ترامب فوجئ بقصف سوريا
logo
العالم العربي

البيت الأبيض: ترامب فوجئ بقصف سوريا

البيت الأبيض: ترامب فوجئ بقصف سوريا
كارولين ليفيتالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
21 يوليو 2025، 7:49 م

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، مساء الاثنين، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فوجئ بالقصف الإسرائيلي على سوريا.

وذكرت ليفيت أن وزير الخارجية ماركو روبيو تدخل لخفض التصعيد في سوريا.

وأشارت إلى أن "الرئيس ترامب يتمتع بعلاقة جيدة مع نتنياهو لكنه فوجئ بقصف سوريا والكنيسة في غزة".

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن "ترامب يدعم مبعوثه توم باراك الذي يقوم بعمل رائع في سوريا". 

أخبار ذات علاقة

مسؤولون أمريكيون: نتنياهو يتصرف "كالمجنون" وصبر ترامب "قد ينفد"

مسؤولون أمريكيون: نتنياهو يتصرف "كالمجنون" وصبر ترامب "قد ينفد"

 وتتطابق تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض مع حديث سابق أدلت به مصادر أمريكية رفيعة، لموقع "أكسيوس"، أمس الأحد، قالوا فيه إن قصف كنيسة في غزة هذا الأسبوع، دفع بالرئيس ترامب إلى الاتصال بنتنياهو وطلب منه توضيح الموقف.

ووصفت المصادر الرفيعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "تصرف كالمجنون. يقصف كل شيء طوال الوقت. هذا قد يُقوّض ما يحاول ترامب فعله".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC