هل عرّض بايدن نفسه لخطر "العزل" بعد نقاشه مع نجله؟

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية نقلًا عن المحلل القانوني جوناثان تورلي، إن الرئيس جو بايدن "قد يكون عرّض نفسه للخطر" بعد نقاشه مع نجله هانتر الذي رفض المثول أمام مجلس النواب في جلسة مغلقة، يوم الأربعاء الماضي.

وتقول المجلة، إن هذا الاستدعاء يعد "جزءا من تحقيق عزل الرئيس بايدن الذي يقوده الجمهوريون" مشيرةً إلى انتقاد التحقيق، وقال هانتر إنه "لن يوافق إلا على إجراء مقابلة علنية بهذا الخصوص"، كما أنه "يرفض الإدلاء بشهادة تركز على احتمالية استغلال والده نفوذه".

وأكدت "نيوزويك" أن "مجلس النواب يمكنه تتبع الأدلة ومعرفة كيف دعم الرئيس نجله".

وقال هانتر بايدن خارج مبنى الكونغرس الأمريكي، يوم الأربعاء: "لا يريد الجمهوريون القيام بإجراءات على العلن حتى لا يتمكن الأمريكيون من رؤية ترتيباتهم، أو كشف تحقيقهم الذي لا أساس له، أو سماع ما سأقوله".