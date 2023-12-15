هل عرّض بايدن نفسه لخطر "العزل" بعد نقاشه مع نجله؟
قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية نقلًا عن المحلل القانوني جوناثان تورلي، إن الرئيس جو بايدن "قد يكون عرّض نفسه للخطر" بعد نقاشه مع نجله هانتر الذي رفض المثول أمام مجلس النواب في جلسة مغلقة، يوم الأربعاء الماضي.
وتقول المجلة، إن هذا الاستدعاء يعد "جزءا من تحقيق عزل الرئيس بايدن الذي يقوده الجمهوريون" مشيرةً إلى انتقاد التحقيق، وقال هانتر إنه "لن يوافق إلا على إجراء مقابلة علنية بهذا الخصوص"، كما أنه "يرفض الإدلاء بشهادة تركز على احتمالية استغلال والده نفوذه".
وأكدت "نيوزويك" أن "مجلس النواب يمكنه تتبع الأدلة ومعرفة كيف دعم الرئيس نجله".
وقال هانتر بايدن خارج مبنى الكونغرس الأمريكي، يوم الأربعاء: "لا يريد الجمهوريون القيام بإجراءات على العلن حتى لا يتمكن الأمريكيون من رؤية ترتيباتهم، أو كشف تحقيقهم الذي لا أساس له، أو سماع ما سأقوله".
وكتب تورلي نقلاً عن صحيفة "ذا ماسنجر"، أن الرئيس الأمريكي صرّح بأنه كان "يعلم بالتأكيد ما سيقوله ابنه" حول أمر الاستدعاء؛ ما أثار التساؤلات فيما إذا أضاف الرئيس المزيد من الوقود لتحقيقات عزل بايدن التي يقودها الجمهوريون، بحسب "نيوزويك".
ويشير تعليق جان بيير حسبما أضاف تورلي إلى "أن الرئيس تحدث مع نجله قبل التصرف بازدراء تجاه أمر الاستدعاء وناقش تصريحاته بهذا الشأن".
وتساءل تورلي "هل تتم معاملة هانتر بايدن بشكل خاص بإسناد جنايات مزعومة يمكن إنهاؤها وتحذيره بشأن الاقتحامات الفدرالية المخططة وإبرام الصفقات الودية؟".
وقال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، جيمس كومير، إنه "يخطط للقبض على هانتر بايدن بتهمة الازدراء بعدما طعن بأمر الاستدعاء الخاص به، في إشارة إلى أنه لن يحصل على معاملة خاصة كونه من عائلة بايدن".
ووافق مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على فتح تحقيق رسمي يهدف إلى عزل الرئيس جو بايدن بأغلبية 221 صوتا مقابل 212.
المصدر: مجلة "نيوزويك" الأمريكية