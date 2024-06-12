"التأثير على النحل".. تهمة حوثية لأحد المعتقلين تثير سخرية اليمنيين
صلاح قعشة
سخر ناشطون يمنيون من اتهامات وجهها الحوثيون لشخص معتقل لديها، كان من بينها التأثير على النحل حتى لا ينتج العسل.
ونشرت مليشيا الحوثي اعترافات المقبوض عليه عامر الأغبري، المعتقل ضمن ما أسمتها "خلية التجسس"، إذ تحدث عن "التأثير على النحل حتى لا ينتج العسل"، ما أثار موجة سخرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلق الصحفي اليمني خالد سلمان في منشور عبر فيسبوك، على الاعترافات الصادرة عن الخلية المعتقلة.
وقال سلمان ساخرًا: "كان من مهامه قطع نسل النحل وإصابة الفدان بالعقم حتى لايطرح قمحًا، وآخر تدوين أسماء شوارع صنعاء، وثالث يردد في تحية زملائه هاي بدلاً من السلام عليكم، ورابع يشجع الاختلاط ويحث على الفحشاء والرذيلة، وخامس ضد التعليم المذهبي والمسيرة القرآنية".
بدوره، تساءل مستشار وزير الإعلام اليمني فهد طالب الشرفي، في تغريدة على موقع "إكس"، "كيف استطاع عامر الأغبري أن يقوم بالتأثير على الثروة الحيوانيّة وفي اللحظة نفسها يعمل على دعم الاختلاط بين الرجال والنساء؟".
وأضاف ساخرًا: "كيف جمع مهمة التأثير على النحل والتأثير على النسل وكيف استطاع أن يكون مهندسًا زراعيًا وعالمًا فقهيًا يفتي بالاختلاط في المدارس بين الطلاب والطالبات بدعم أمريكي".
من جهته، قال الناشط صالح الحنشي عبر "إكس": "ذلحين من صدقكم ذي تهمه والا هوايات، هذه زي لما حد يقول الهوايه جمع الطوابع وركوب الخيل".
فيما غرد بندر الثلايا "34 سنة يأثر على النحل، السؤال: اللي با يجوا بعدنا كيف بيكتبوا تاريخ هذه الحقبة".