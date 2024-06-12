"التأثير على النحل".. تهمة حوثية لأحد المعتقلين تثير سخرية اليمنيين

وعلق الصحفي اليمني خالد سلمان في منشور عبر فيسبوك، على الاعترافات الصادرة عن الخلية المعتقلة.

وقال سلمان ساخرًا: "كان من مهامه قطع نسل النحل وإصابة الفدان بالعقم حتى لايطرح قمحًا، وآخر تدوين أسماء شوارع صنعاء، وثالث يردد في تحية زملائه هاي بدلاً من السلام عليكم، ورابع يشجع الاختلاط ويحث على الفحشاء والرذيلة، وخامس ضد التعليم المذهبي والمسيرة القرآنية".

بدوره، تساءل مستشار وزير الإعلام اليمني فهد طالب الشرفي، في تغريدة على موقع "إكس"، "كيف استطاع عامر الأغبري أن يقوم بالتأثير على الثروة الحيوانيّة وفي اللحظة نفسها يعمل على دعم الاختلاط بين الرجال والنساء؟".

وأضاف ساخرًا: "كيف جمع مهمة التأثير على النحل والتأثير على النسل وكيف استطاع أن يكون مهندسًا زراعيًا وعالمًا فقهيًا يفتي بالاختلاط في المدارس بين الطلاب والطالبات بدعم أمريكي".