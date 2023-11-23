محلل عسكري يكشف لـ"إرم نيوز" نسبة السيطرة الإسرائيلية في شمال غزة

وأكد آل عبو أن نسبة المناطق التي سيطرت القوات الإسرائيلية عليها في شمال غزة تقريبًا 43%، بينما حركه حماس ما زالت تسيطر على نحو 57% من شمال قطاع غزة.

وأوضح أن القوات الإسرائيلية وبعد 47 يومًا سيطرت على ما نسبته 23 في المائة من مجمل مساحة قطاع غزة، بينما حركة حماس ما زالت تسيطر على 77% من معظم أراضي قطاع غزة.

وقال آل عبو إن السؤال الآن هل حققت إسرائيل غايتها بالقضاء على قوات حماس؟. لغاية الآن وبعد 47 يومًا من القتال ما زالت المقاومة شديدة وما زال مقاتلو حماس يدمرون يوميًّا الكثير من الآليات والمدرعات والدبابات الإسرائيلية، وكذلك لم تتمكن إسرائيل من تحرير أسير واحد من قبضة مقاتلي حماس، وهذا الذي أجبرها على الدخول في مفاوضات مع حماس من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وكذلك ضغط الشارع الإسرائيلي. وفعلًا هناك الآن أنباء عن الوصول إلى اتفاق وهدنة لمدة أربعة أيام يتم من خلالها إطلاق سراح 50 أسيرًا إسرائيليًّا مقابل إطلاق سراح 150 من الأطفال والنساء الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.

هذه هي نسبة السيطرة على الأرض في شمال غزة وهذا ما حققته إسرائيل على مدى 47 يومًا امتدت منذ بداية هذه الحرب ولغاية يومنا هذا.