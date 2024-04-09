قائد بكتيبة صاروخية في حماس.. من هو حاتم الغمري الذي اغتالته إسرائيل؟

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تصفية حاتم الغمري أحد أبرز قادة حماس في منطقة المحافظة الوسطى في غارة جوية على مبنى تابع لبلديات المحافظة.

ونتيجة جهد استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية، أغارت مقاتلات إسرائيلية على مبنى كان يتواجد فيه الغمري، الذي وصفه الجيش الإسرائيلي بـ "المخرب".

ويتهم الجيش الإسرائيلي حاتم الغمري بأنه "رئيس لجنة الطوارئ الحكومية التابعة لحماس في مخيمات المنطقة الوسطى، فيما تقول حركة حماس إنه رئيس بلدية المغازي.

وقال الجيش إن الغمري عمل "كجزء من وظيفته عنصراً تابعاً للجناح العسكري التابع لحماس في مجال إطلاق القذائف الصاروخية في كتيبة المغازي التابعة للواء مخيمات الوسطى".

وأشار ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الغمري كان يعمل، إلى جانب عمله رئيساً لبلدية المغازي، "أستاذًا في مدارس الصلاح الإسلامية، ودكتوراً محاضراً في الجامعة الإسلامية" بغزة.

ونعت وزارة الحكم المحلي "رئيس بلدية المغازي حاتم الغمري الذي ارتقى وعدد من المواطنين إثر قصف طائرات الاحتلال لمبنى مجلس الخدمات المشترك، بشكل مباشر في مخيم المغازي"، بحسب بيان.

ووصف المكتب الإعلامي لحكومة غزة الغمري بأنه كان "يُعدُّ مسؤولًا خدماتيًّا آثرَ القيام بواجبه الوطني وتقديم الخدمة منذ اللحظة الأولى ودون انقطاع لأهالي مخيم المغازي للاجئين بالمحافظة الوسطى طيلة أيام حرب الإبادة الجماعية".