التحويلات الخارجية.. كيف يتحايل السوريون على "الحياة" و"العقوبات"؟

ويشرح لـ"إرم نيوز" الآلية التي يعتمدها التجار فيقول: "عندما يأتي التاجر إلى بلد ما لشراء بضاعة أو شحنة، لا يضطر لإحضار الأموال معه والتعرض لأي مساءلة قانونية من السلطات؛ حيث نسلمه نحن هنا الأموال التي تجمعت لدينا من حوالات الناس باليورو، ليشتري بضائعه".

ويضيف: يشتري التاجر بضائعه بلا أي عناء في حمل الأموال معه خلال السفر، ويقوم بدوره بتسليم الأموال للسوريين في الداخل بالليرة السورية بقيمة تعادل ما أرسله لهم ذووهم باليورو أو الدولار أو غيرها.

ويحرص التاجر على تسليم الحوالات باليد، ولكن ذلك قد يكون صعبًا أحيانًا عندما يوجد المستلم في مدينة لا يتوفر فيها أحد التجار أو العاملين ضمن الشبكة، فيضطر التاجر إلى تحويل الأموال من مدينة سورية إلى أخرى بالعملة السورية عبر مكاتب الصرافة الرسمية. ولكن هذه العملية محفوفة بالخطر أيضًا.

وفقا لأحمد فإن "التاجر لا يستخدم بطاقته الشخصية عند كل عملية تحويل، بل يستخدم هوية شخص مختلف كل مرة، حيث يعمل لديه مجموعة من الأشخاص وتحول الأموال باسم أحدهم في كل مرة حتى لا تشعر السلطات بأي شيء وتلقي القبض على التاجر".

وثمة طريقة أخرى يعتمدها السوريون لإرسال الأموال إلى ذويهم، وفقا لشهادات أشخاص جربوها من قبل، وهي إرسال الحوالات إلى حساب بعض الشركات العاملة في مصر أو تركيا أو الأردن أو لبنان، ويتم استلامها وتحويل إرسالها إلى الداخل السوري، وذلك لقاء عمولات تتراوح بين 2-5 %..

تقديرات

وفي ظل غياب أرقام دقيقة عن حجم التحويلات المالية إلى سوريا، تقدّر بعض الدراسات التابعة للبنك الدولي، قيمة التحويلات السنوية بنحو 1,62 مليار دولار.

وأشارت بعض التقارير إلى أن المبالغ اليومية التي يتم تحويلها إلى سورية تتراوح بين 5 و7 ملايين دولار.

فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن أحد المسؤولين في شركة لتحويل الأموال قوله قبل أيام، إن قيمة الحوالات الخارجية الواردة يوميًّا للبلاد ارتفعت إلى أكثر من 13 مليون دولار خلال شهر رمضان، من نحو ستة إلى سبعة ملايين دولار في الأشهر الأخرى.

ويُقدَّر عدد المستفيدين من هذه التحويلات بأكثر من خمسة ملايين نسمة موزعّين على مختلف مناطق البلاد.

مصدر في شركة تحويل أموال أخرى بدمشق، قال إنّه منذ بداية مارس/ آذار الجاري، بدأت نسبة المبالغ المحوّلة إلى سوريا تتضاعف "ومن كان يرسل مليوني ليرة صار يرسل ضعفها".

وأوضح أن إجمالي الحوالات الواردة عبر شركته خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر بلغ نحو 500 مليون ليرة (نحو 37 ألف دولار أمريكي)، متوقعا تضاعف الرقم مع قدوم عيد الفطر.

وعن أكثر الدول التي يتلقى منها السوريون تحويلات مالية، ذكر المصدر أنها دول العراق والإمارات وألمانيا والسويد وتركيا، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.

الاقتصاد السوري مستفيد.. ولكن!

لا تفيد التحويلات المالية أهالي المغتربين فحسب، بل ترفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي، في وقت تعاني فيه البلاد نفاد مصادر الحصول عليه نتيجة العقوبات الغربية على أغلب القطاعات الحيوية، وفقدانها السيطرة على مناطق وجود النفط.

لكن خبراء يجادلون في قرارات المصرف المركزي السوري فيما يتعلق بالحوالات الخارجية.

الخبير المصرفي السوري عامر شهدا، يقر بأنه في ظل شح موارد القطع بالنسبة للخزينة العامة باتت الحوالات الخارجية هي المورد الأساس للخزينة السورية.

ويكشف في تصريحات لـ "إرم نيوز" أن 5 دول أوروبية فقط تضم ما يقرب من مليون و400 ألف عامل سوري بين كادر مؤهل علميا وكادر مهني.

ويقول "إذا افترضنا أن كل واحد من هؤلاء يحول 100 يورو شهريا فقط، سيكون لدينا 140 مليون يورو شهريا يجب أن تصل إلى سوريا."

وفقا لهذه التقديرات، فإن هذا الرقم يساوي أكثر من مليار ونصف المليار يورو سنويا، وهذا فقط من 5 دول أوروبية، ما يعني أن رقما مماثلا على الأقل يدخل من دول الخليج والعراق والأردن وتركيا.

ويعبّر شهدا عن أسفه لأن ما يصل من هذه التحويلات إلى خزينة الدولة السورية لا يصل حتى إلى 10 في المئة "على اعتبار أن تجار القطع هم من يضعون يدهم على هذه الحوالات، وهم من يفتحون مكاتب خارجية للحوالات من أجل استقبالها".