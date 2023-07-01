جدل واسع في لبنان وسوريا بعد تصويت أممي بشأن "المفقودين"
أثار رفض دمشق لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء هيئة أممية جديدة للكشف عن مصير المفقودين في سوريا، وامتناع لبنان عن التصويت لصالح القرار جدلاً وانتقادات على نطاق واسع.
وجاء التصويت على القرار الجديد بعد تقرير للأمين العام أنطونيو غوتيريش في أغسطس/ آب الماضي، أوصى فيه بإنشاء هذه الهيئة.
وبالفعل، أُعلن، الجمعة، عن تأسيس مؤسسة مستقلة من أجل معرفة مصير آلاف المفقودين في سوريا على مدى 12 عاماً، بأغلبية 83 صوتا مقابل 11 ضده، وامتناع 62 عن التصويت.
ونددت سوريا على لسان مندوبها لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، بالقرار واصفة إياه بالتدخل السافر في شؤونها الداخلية.
وقال منتقدون في حديث لـ "إرم نيوز" إن لبنان امتنع عن التصويت، رغم كونه المعني الأول بالقضية، نظراً لوجود مئات من أبنائه في السجون السورية، دون معرفة ظروفهم ومصيرهم.
تلك الانتقادات استدعت توضيحا صدر عن وزارة الخارجية اللبنانية، أشارت فيه إلى أن الامتناع عن التصويت جاء "تماشيا مع شبه الإجماع العربي ورغبة بعدم تسييس الملف الإنساني، وانسجاما مع سياسة عدم الانجرار وراء تصويت خلافي يزيد المشاكل ولا يحل قضية المفقودين".
وأضاف البيان أن تصويت لبنان لصالح القرار، كان سيؤدي في حال حصوله، إلى تقويض عمل اللجنة الوزارية العربية الساعية لحل المشاكل مع سوريا، ولبنان مشارك فيها.
ووصفت رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، وداد حلواني، الامتناع اللبناني عن التصويت بـ"المؤسف جدا".
وقال وديع الأسمر، رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان لـ "إرم نيوز"، إن "الامتناع اللبناني عن التصويت كان امتثالا لطلب سوري مباشر"، مضيفا أن التصويت لصالح الهيئة كان سيساعد على كشف مصير المفقودين بسوريا"، سواء كانوا معتقلين لدى السلطات أو لدى تنظيمات إرهابية مثل "داعش" و"جبهة النصرة".
دبلوماسي سوري سابق: الأمم المتحدة لا تؤتمن
يرى أيمن علوش، القائم بأعمال السفير السوري في عمان سابقا، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اختارت عنوانا يبدو "جذابا وإنسانيا"، لكن سجل المنظمة حافل بالانحياز للدول المؤثرة والممولة، بحسب قوله.
وأضاف أن العدد الكبير للدول التي امتنعت عن التصويت يعكس حالة الترهيب والابتزاز التي تخضع له فتختار الصمت مهرباً لها.
وتابع أن اتضاح أمر المفقودين السوريين أمر مهم ومريح للعائلات وللسوريين جميعا، لكن ما هو غير صحي هو تولي منظمة غير ذات مصداقية للمهمة، مشيرا إلى ما يعتبره انحيازا وغضا للطرف في عدد من الملفات.
وأضاف علوش أن عاملا جديدا بات يؤثر في القرارات الأممية، وهو محاصرة روسيا، واستهداف الدول التي تقيم علاقات معها، إثر الحرب في أوكرانيا.
وتابع أن الإيعاز بمهمة الاستقصاء إلى جهات لا تتمتع بالمصداقية من شأنه أن يقود إلى نتائج غير منطقية، والهدف بحسب قوله هو زيادة الضغط على سوريا.
واستطرد أن من يهتم بالوضع الانساني السوري بجب أن يكون إيجابيا في التعاطي مع مسألة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وليس تعطيل عودتهم، أو في رفع العقوبات التي "جوعت الشعب السوري".
إحراج دبلوماسي لدمشق
يصف المحامي السوري عارف الشعال، القرار بالسابقة الدولية، موضحاً أن المقصود بالمفقودين والمغيبين قسرياً في القرار هم الأشخاص الموجودون لدى كافة الأطراف المسيطرة في سوريا، سواء الحكومة أو قوات الأمر الواقع المعارضة للحكومة.
وتابع أن نجاعة المؤسسة غير واضحة، نظرا لعدم وضع آليات العمل، مستبعدا أن تحقق تقدما في الملف، بسبب الموقف السوري، ونظرا لطبيعة تنظيمات الأمر الواقع التي تسيطر على مناطق في سوريا.
وقال إن دمشق ستجد نفسها في موقف محرج دبلوماسيا إذا لم تتعاون مع المؤسسة، عندما تبدأ عملها، وهو ما ينذر بزيادة الضغط الدبلوماسي عليها، في حين لا توجد وسيلة للإلزام بالتعاون في الملف.
وأشار إلى عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة لأعداد المفقودين والمغيبين قسريا بسوريا، مرجحا أن يتجاوز عشرات الآلاف، بحكم طول مدة الحرب.
وقال إن هذا القرار يظهر الحكومة السورية كما لو أنها غير ملتزمة بواجبها القانوني المتمثل في معالجة مشكلة المفقودين والمختطفين في مناطق سيطرة الفصائل، في انتظار استعادة السيطرة عليها.