جدل واسع في لبنان وسوريا بعد تصويت أممي بشأن "المفقودين"

أثار رفض دمشق لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء هيئة أممية جديدة للكشف عن مصير المفقودين في سوريا، وامتناع لبنان عن التصويت لصالح القرار جدلاً وانتقادات على نطاق واسع.

وجاء التصويت على القرار الجديد بعد تقرير للأمين العام أنطونيو غوتيريش في أغسطس/ آب الماضي، أوصى فيه بإنشاء هذه الهيئة.

وبالفعل، أُعلن، الجمعة، عن تأسيس مؤسسة مستقلة من أجل معرفة مصير آلاف المفقودين في سوريا على مدى 12 عاماً، بأغلبية 83 صوتا مقابل 11 ضده، وامتناع 62 عن التصويت.

ونددت سوريا على لسان مندوبها لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، بالقرار واصفة إياه بالتدخل السافر في شؤونها الداخلية.