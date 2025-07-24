إسبانيا تدعو لحراك أوروبي من أجل "حل الدولتين"

رحّب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بانضمام فرنسا إلى إسبانيا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى في الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.

وقال سانشيز في تصريحات رسمية، الخميس،: "علينا أن نعمل معا لحماية ما يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تدميره، وحل الدولتين هو الخيار الوحيد".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/ أيلول المقبل.

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وقال ماكرون عبر منصتي إكس وإنستغرام: "وفاء بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين. سأُعلن ذلك رسميا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل".

وستتولى فرنسا بعد ذلك رئاسة مؤتمر على مستوى رؤساء الدول والحكومات بالاشتراك مع السعودية بهدف إعادة إطلاق حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وكان من المقرر عقد المؤتمر في يونيو/ حزيران، إلا أنه أرجئ في اللحظة الأخيرة بسبب اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران. وسيعقد اجتماع وزاري في نيويورك يومي 28 و29 يوليو/ تموز حول الموضوع نفسه.

وكانت إسبانيا والنرويج وإيرلندا، أعلنت اعترافها رسميا بدولة فلسطين بدءا من 28 مايو/أيار الماضي.