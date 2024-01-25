بين ميدان القتال وحكومة الحرب.. نتنياهو يسير على حبال الدبلوماسية

ويواجه نتنياهو الذي يتعرض بقاؤه السياسي للخطر، مطالب أيضاً بالالتزام بالنهج المتشدد من جانب شركائه في الائتلاف اليميني الذين هدد بعضهم بإسقاط الحكومة إذا تزحزح عن مواقفه.

وبعد مرور نحو 4 أشهر على الحرب، ما زال يعتقد أن القيادات الكبيرة المستهدفة في حماس تختبئ في عمق شبكة الانفاق الواسعة تحت غزة.

وفي استطلاع للرأي أجراه باحثون في الجامعة العبرية في 14 يناير: كانون الثاني قال نصف من شملهم الاستطلاع إن الأولوية القصوى هي لتحرير الرهائن الذين يتزايد الخوف على حياتهم بعد نحو 4 أشهر من هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص.

وأُطلق سراح أكثر من 100 رهينة من 253 أثناء هدنة استمرت أسبوعاً في نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن لم يخرج أحد غيرهم من الرهائن على قيد الحياة منذئذ.

وعبّر عضو في حكومة الحرب الآن عن هذه الضرورة الملحة بوضوح وعلناً للمرة الأولى.

ويشير نشاط دبلوماسي مكثف مع وسطاء من الدوحة والقاهرة وواشنطن أيضاً إلى تجدد التركيز في الدهاليز الخلفية على التفاوض من أجل وقف لإطلاق النار.

وعبّر غادي أيزينكوت، الوزير في الحكومة الحالية ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، عن مخاوفه في اليوم الذي تحدث فيه نتنياهو.

وقال أيزينكوت لبرنامج "عوفدا" بالقناة 12 التلفزيونية في مقابلة مسجلة سلفاً: "أعتقد أن من الضروري القول بجرأة إن من المستحيل إعادة الرهائن أحياء في المستقبل القريب دون اتفاق".

إستراتيجية الحرب

إستراتيجية الحرب يضعها ثلاثي مؤلف من نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت وبيني جانتس، السياسي المعارض من الوسط الذي يقود حزب أزرق أبيض الذي ينتمي إليه أيزنكوت والذي انضم إلى حكومة الطوارئ بعد وقت قصير من هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

ويحق للثلاثة التصويت على الحرب، وأيزنكوت ورون ديرمر، حليف نتنياهو المقرب، مراقبان في حكومة الحرب.

وأظهرت بيانات أصدرها الثلاثة بعد مرور نحو 100 يوم على الهجوم اختلافات طفيفة في النهج المتبع في الصراع. فقد قال غانتس أيضاً إن هدف استعادة الرهائن يتعين أن يسبق الأهداف العسكرية الأخرى.

وقال غالانت إنه لن يتحقق هدفا إسرائيل إلا بالضغط العسكري لكنه دعا أيضا مجلس الوزراء إلى تحديد أهداف دبلوماسية ومناقشة خطط ما بعد الحرب في غزة. وأضاف أن الافتقار للقرار السياسي في خطة ما بعد الحرب قد يضر بالتقدم العسكري.

وتكبد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين أكبر عدد من القتلى في هجومه على غزة مع مقتل 24 من بينهم 21 في هجوم بقذائف صاروخية وانفجار في وسط غزة وثلاثة في أماكن أخرى.