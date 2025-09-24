يوم دام.. غارات عنيفة إسرائيلية تستهدف بنك فلسطين في مدينة غزة (فيديو)

أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بأن 55 فلسطينياً قُتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ الفجر، بينهم 36 في مدينة غزة.

وشنت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي اليوم غارات على عمارة بنك فلسطين في شارع عمر المختار بالبلدة القديمة في مدينة غزة.

وبحسب مصادر محلية، تسبب القصف بدمار واسع في المبنى، بالإضافة إلى أضرار جسيمة في المباني والمحال التجارية المجاورة. فيما تتواصل عمليات القصف في أنحاء مختلفة من المدينة.

وتواصل القصف المدفعي على المناطق الشرقية والجنوبية والشمالية الغربية من مدينة غزة، وسط تحليق مكثف للطيران المسير في أجواء المدينة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة الحرب الإسرائيلية ارتفعت إلى 65,419 قتيلاً، و167,160 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023م.

وكشفت الوزارة أن حصيلة القتلى والإصابات منذ 18 مارس/آذار 2025 وحتى اليوم بلغت 12,823 قتيلاً و54,944 إصابة.