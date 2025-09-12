بين نفي وتأكيد.. ازدياد الغموض بشأن حالة خليل الحية بعد هجوم الدوحة

ازداد الغموض حول حالة رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة ورئيس وفد الحركة المفاوض خليل الحية، عقب محاولة الاغتيال الإسرائيلية التي استهدفته وعددًا من قادة الحركة في العاصمة القطرية الدوحة.

وتتوالى ترجيحات إسرائيلية بفشل عملية الاغتيال في قتل أي من مسؤولي الحركة الذين كانوا يجتمعون لتدارس الرد على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

لكن تقارير عبرية نقلت عن مسؤولين إسرائيليين تمسكاً برواية إصابة خليل الحية، وقيادي آخر، على الأقل، في حركة "حماس"، جراء الهجوم.

ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن مصدر فلسطيني مقرب من "حماس"، لم تسمه، قوله: "تلقينا مؤشرات من حماس تفيد بإصابة خليل الحية في الهجوم الإسرائيلي".

وأضاف المصدر: "إلى جانب الحية، أصيب مسؤولان كبيران آخران على الأقل، ولم يُقتل أيٌّ من أعضاء القيادة مباشرةً في الهجوم، ولم يتم الكشف عن طبيعة إصابة الحية وخطورتها"، بحسب القناة.

وقالت القناة 12 العبرية: "لم يُقتل أيٌّ من قادة حماس السياسيين في العملية، لكن من المحتمل أن يكون اثنان من هؤلاء القياديين قد أصيبا، من بينهم خليل الحية".

وأشارت إلى أن المستوى الأمني في إسرائيل يحاول حاليًا التحقيق وفهم ما حدث، وكيف فشل هذا الهجوم، على الرغم من وجود معلومات استخباراتية دقيقة، مع عدم استبعاد إصابة الحية خلال الهجوم.

وبرز غياب الحية عن مراسم التشييع التي أقيمت في قطر لضابط أمن قطري وخمسة من عناصر حماس من بينهم نجل خليل الحية، قضوا خلال الهجوم، ما زاد التكهنات بشأن حالته الصحية.

من جهتها، قالت "حماس"، في بيان لها، الجمعة، إن "الحية أدى صلاة الجنازة على نجله همام وشهداء محاولة الاغتيال الغادرة في الدوحة، وذلك بعد ترتيبات أمنية خاصة في دولة قطر".

ولم تشر الحركة لطبيعة الترتيبات الأمنية، ولم تنشر صورًا لمشاركة الحية في تشييع نجله، رغم نشرها الخميس، صور قادة بارزين في الحركة بينهم أعضاء في المكتب السياسي خلال مشاركتهم في التشييع.

يأتي ذلك في وقت وثق فيه مقطع فيديو ظهور زوجة خليل الحية، التي أعلنت "حماس" إصابتها جراء الهجوم الإسرائيلي، وهي تشارك في مواراة نجلها همام الثرى، في مقبرة "مسيمير" بالدوحة.