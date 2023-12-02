مقتل العالم الفلسطيني سفيان تايه في غارة جوية إسرائيلية على غزة
أعلنت وزارة التعليم العالي الفلسطينية اليوم السبت أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة الفلوجة، التي تبعد 30 كيلومترا إلى شمال الشرق من مدينة غزة أسفرت عن مقتل العالم الفلسطيني البارز سفيان تايه وأسرته.
تايه، الذي كان رئيسا للجامعة الإسلامية في غزة كان أيضًا باحثًا بارزًا في الفيزياء والرياضيات التطبيقية.
ولد سفيان تايه في مخيم جباليا شمال قطاع غزة في الـ20 من شهر آب/أغسطس لعام 1971، وفقًا لموقع "ويكيبيديا".
وتلقى سفيان تايه تعليمه المدرسي في مدارس الوكالة بالمخيم، وحصل على درجة البكالوريوس في الفيزياء من الجامعة الإسلامية في غزة عام 1994 وبدأ في نفس العام العمل لدى الجامعة.
واستأنف الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الجمعة، ضرباته العسكرية العنيفة لمختلف مناطق قطاع غزة، وذلك بعد انتهاء الهدنة المؤقتة مع حركة "حماس"، التي جرى التوصل إليها بوساطة دولية، دون أن يتم التوافق على تمديدها.