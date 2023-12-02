مقتل العالم الفلسطيني سفيان تايه في غارة جوية إسرائيلية على غزة

أعلنت وزارة التعليم العالي الفلسطينية اليوم السبت أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة الفلوجة، التي تبعد 30 كيلومترا إلى شمال الشرق من مدينة غزة أسفرت عن مقتل العالم الفلسطيني البارز سفيان تايه وأسرته.

تايه، الذي كان رئيسا للجامعة الإسلامية في غزة كان أيضًا باحثًا بارزًا في الفيزياء والرياضيات التطبيقية.

ولد سفيان تايه في مخيم جباليا شمال قطاع غزة في الـ20 من شهر آب/أغسطس لعام 1971، وفقًا لموقع "ويكيبيديا".