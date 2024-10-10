600 ألف نازح.. الأمم المتحدة تصف أزمة لبنان بالكارثية

يواجه لبنان أزمة إنسانية "كارثية" مع وصول عدد النازحين داخليا إلى 600 ألف شخص، وفق ما حذّر مسؤولون في الأمم المتحدة، فيما تواصل إسرائيل هجومها ضد ميليشيا "حزب الله".

وقالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت في إحاطة صحافية إن لبنان "يواجه صراعاً وأزمة إنسانية ذات أبعاد كارثية"، وأعربت عن "أملها في أن تكون إسرائيل الآن مستعدة لدعم الدعوات العديدة" لوقف التصعيد.

وكان المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا قال إن لبنان يواجه "واحدة من أكثر الفترات دموية" في تاريخه الحديث، مشيرا إلى أن 600 ألف شخص نزحوا داخليا، وأكثر من 350 ألف منهم أطفال.

بينما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لبنان بـ"دمار ومعاناة على غرار ما يحصل في غزة" إذا "لم يحرر نفسه من حزب الله". حسب قوله.

وكثفت إسرائيل ضرباتها الجوية على معاقل حزب الله في لبنان منذ 23 أيلول/سبتمبر ما أسفر عن مقتل أكثر من 1190 شخصا، وأجبر أكثر من مليون على النزوح، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس" استنادا إلى أرقام رسمية.

من جهته، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون "نحن لا نستهدف المدنيين. لكن في الوقت نفسه، إذا رصدنا نشاطات لحزب الله أو نية لإطلاق صواريخ على إسرائيل، فسنفعل ما ستفعله أي دولة أخرى حيال ذلك".