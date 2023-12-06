فصيل مسلّح يعلن استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق

كشف فصيل مسلح في العراق، اليوم الأربعاء، أنه استهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب العراق بطائرة مسيّرة، وفقا لوسائل إعلام عراقية.

وأكدت ما تُعرف بـ"حركة المقـاومة الإسـلامية فـي العراق" في بيان مقتضب أنها أصابت هدفها بشكل مباشر، مضيفة أن الهجوم جاء ردّا على ما وصفته بـ"الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة".

وكانت ميليشيات مسلحة عراقية هدّدت، باستهداف المصالح الأمريكية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، إذا تدخلت واشنطن لدعم إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة.