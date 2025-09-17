إسرائيل تكثف قصف غزة.. روبوتات مفخخة تستهدف المباني وخيام النازحين

أطلقت القوات الإسرائيلية نيرانها على المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة ذاتها، فجر الأربعاء.

كما فجر الجيش الإسرائيلي روبوتات مفخخة شمال غربي غزة، وفقًا لمصادر محلية في القطاع.

وأفادت المصادر بأن الجيش الإسرائيلي فجّر روبوتات مفخخة في محيط بركة الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، مشيرة إلى وقوع 12 قتيلًا بنيران إسرائيلية منذ فجر اليوم.

وذكرت مصادر طبية في مستشفيات غزة أن 7 من بين هؤلاء القتلى سقطوا في مدينة غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته المكثفة لنسف مبان جنوبي مدينة غزة، كما أوقع 3 قتلى من أسرة واحدة في قصف على خيمة نازحين في مواصي خان يونس.