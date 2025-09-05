وزير الخارجية الإسباني يرحب باستبعاد فريق إسرائيلي من سباق للدراجات

قال وزير الخارجية الإسباني إنه سيؤيد إبعاد فريق إسرائيل "بريمير تيك" من سباق "فويلتا" للدراجات، وذلك بعد استهداف الفريق في مظاهرات مؤيدة لفلسطين تسببت في توقف المنافسات.

وأضاف خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسبانية، ردا على سؤال الإذاعة الوطنية العامة الإسبانية (آر إن إي)، أنه سيتفهم ويؤيد فكرة إبعاد الفريق الإسرائيلي من السباق، مضيفا أن حكومته لا يمكنها إدعاء قدرتها على القيام بذلك.

وتابع: "علينا أن نوصل رسالة إلى إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي وهي أن أوروبا وإسرائيل لا يمكنهما الاحتفاظ بعلاقات طبيعية إلا في ظل احترام حقوق الإنسان".

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن دعمه للفريق، الذي يملكه رجل الأعمال الإسرائيلي – الكندي سيلفان آدامز، في رسالة نشرها على منصة "إكس" اليوم الجمعة. ولم يشر نتنياهو إلى تصريحات ألباريس.

وكتب نتنياهو: "عمل رائع لسيلفان وفريق الدراجات الإسرائيلي على عدم الاستسلام للكراهية والترهيب. أنتم تجعلون إسرائيل فخورة" وفق تعبيره.