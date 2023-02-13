الجامعة العربية والسعودية والمفوضية الأوروبية تبحث سبل إحياء عملية السلام بالشرق الأوسط
عقد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل، الاثنين، اجتماعاً في بروكسل، مع الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وناقش الاجتماع عملية السلام في الشرق الأوسط، وتزايد أعداد الضحايا جراء العنف والصراع والاحتلال، وغياب أفق سياسي للحل السلمي، وأدان الاجتماع القرار الذي أعلنته الحكومة الإسرائيلية لتقنين تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
واتفق المجتمعون على استكشاف سبل إحياء وحماية الأفق السياسي لحل الدولتين، والتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، وتحقيق الحرية والأمن والاعتراف بالحقوق المتساوية لكافة الشعوب المتأثرة بهذا الصراع المستمر، وذلك وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما اتفق المجتمعون على استمرار التواصل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لهذا الغرض.
وحسب بيان للجامعة العربية، جاء عقد الاجتماع استناداً إلى الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي عقد في نيويورك 20 سبتمبر/أيلول 2022 بمناسبة الذكرى العشرين لإطلاق مبادرة السلام العربية، بمبادرة وزير خارجية السعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية وباستضافة من جانب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.
وناقش اجتماع 2022 أفكاراً لإحياء جهود السلام في الشرق الأوسط بناءً على مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة، ومرجعيات الشرعية الدولية.
وأكد اجتماع اليوم مجدداً استمرار أهمية مبادرة السلام العربية ومقترح الاتحاد الأوروبي، الذي تم طرحه في خلاصات اجتماع المجلس الأوروبي في ديسمبر/كانون الثاني 2013، لطرح حزمة غير مسبوقة من الدعم السياسي والاقتصادي والأمني لفلسطين وإسرائيل في إطار اتفاق للحل النهائي.
وفي ضوء تفاقم الأوضاع على الأرض، اتفق المجتمعون على الحاجة الماسة لإحياء جهود عملية السلام في الشرق الأوسط بما يؤدي إلى سلام إقليمي شامل.
ويهدف هذا الجهد إلى تحديد المساهمات التي يمكن لحكومات ومنظمات أطراف الاجتماع تقديمها لصالح السلام الشامل، إذ عندما يتم التوصل إلى اتفاق إسرائيلي/فلسطيني للحل النهائي، ستعيش بموجبه دولة فلسطين ذات السيادة والتواصل الجغرافي إلى جوار إسرائيل في سلام وأمن.
واتفق المجتمعون على إنشاء مجموعة عمل تتولى تطوير مقترحات للانخراط مع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والشركاء الدوليين المعنيين؛ من أجل تكثيف تنسيق الجهود لتشجيع الأطراف على أن تُظهر من خلال سياساتها وأفعالها التزامها بحل الدولتين، كما اتفق المجتمعون على البقاء على اتصال مستمر فيما يخص تطور الأوضاع على الأرض.