مصر والحرب على غزة .. السير على حبل مشدود
قال تقرير لقناة "دويتشه فيله" الألمانية، إن الحكومة المصرية تعمل على الموازنة بين المشاعر العامة المؤيّدة للفلسطينيين والدعوات لتقديم المساعدات لهم من جهة، مع المخاوف من حدوث تهجير دائم لسكان قطاع غزة إلى أراضيها.
وأشار التقرير إلى أن الصراع الحالي بين إسرائيل و"حماس" في غزة أدى إلى "وجود توازن صعب" بالنسبة لمصر باعتبارها الدولة الرئيسة التي تعمل على تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفي الوقت ذاته رسم خطوط حمراء فيما يتعلق باستقبال الفلسطينيين النازحين إلى داخل أراضيها.
ونقلت القناة الألمانية عن "ميشيل بيس"، الزميل المشارك في معهد الفكر البريطاني تشاتام هاوس والمحاضر في جامعة روسكيلد الدنماركية قوله "إن موقف القاهرة يعتمد بشكل متزايد على عدد القتلى المدنيين المتصاعد والمثير للقلق مع استمرار الغزو البري للقطاع، فضلًا عن الضغوط الأوروبية والأمريكية لفتح معبر رفح الحدودي أمام الفلسطينيين الذين يرغبون في العبور".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال "إن مصر تؤكّد بكل وضوح وحزم أنها لن تقبل أبدًا بتهجير أي فلسطيني إلى الأراضي المصرية."
وأشارت "دويتشه فيله" إلى أن الرئيس المصري كرّر هذا التصريح مرارًا منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة بعد هجوم "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي .
وفي هذا الصدد شدّد "ميشيل بيس" على أن "مصر تتذكّر جيدًا ما حدث في أعقاب نكبة عام 1948، عندما لم يُسمح للفلسطينيين الذين أُجبروا على ترك منازلهم وقراهم، بالعودة إلى ديارهم بعد انتهاء الحرب"، مضيفًا أن "مصر تخشى من أن هذا النمط يمكن أن يكرر نفسه مرة أخرى ."
ونقلت القناة الألمانية عن "تيموثي كالداس" نائب مدير (معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط) ومقره واشنطن قوله "يحقّ للمدنيّين في غزة طلب اللجوء، وهم وحدهم من يستطيع أن يقرّر كيف ومتى يمارسون هذا الحق"، معتبرًا أن "مصر ملزمة بالسماح للمدنيين بالدخول، إذا أرادوا ذلك".
لكنه استطرد بأنه "ينبغي لشركاء إسرائيل أن يوضّحوا جليًّا بأن لسكان غزة الحق في العودة (مجددًا) إلى غزة عندما تنتهي الأعمال العدائية"، وبأنه "يجب تحذير قادة إسرائيل من أنّ منعهم من القيام بذلك سيكون بمثابة تطهير عرقي".
ورأى "بيس" الباحث في معهد "تشاتام هاوس" أنّ عدم سماح مصر للفلسطينيين بالدخول إلى أراضيها "قد يكون بسبب استحالة فصل المسلحين الفلسطينيين عن اللاجئين المدنيين."
وأشارت القناة الألمانية إلى أن الرئيس المصري قد أعرب عن هذا القلق عندما حذّر من أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني نقل القتال إليها، وبأنها ستكون قاعدة لضرب إسرائيل .
وقال السيسي إن "مصر حريصة على السلام بإخلاص، ونحتاج إلى عدم تبديد ذلك بفكرة غير قابلة للتنفيذ، وكل ذلك سيكون في إطار القضاء على القضية الفلسطينية".
المصدر: قناة "دويتشه فيله" الألمانية