مصر والحرب على غزة .. السير على حبل مشدود‎

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال "إن مصر تؤكّد بكل وضوح وحزم أنها لن تقبل أبدًا بتهجير أي فلسطيني إلى الأراضي المصرية."

وأشارت "دويتشه فيله" إلى أن الرئيس المصري كرّر هذا التصريح مرارًا منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة بعد هجوم "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي .

وفي هذا الصدد شدّد "ميشيل بيس" على أن "مصر تتذكّر جيدًا ما حدث في أعقاب نكبة عام 1948، عندما لم يُسمح للفلسطينيين الذين أُجبروا على ترك منازلهم وقراهم، بالعودة إلى ديارهم بعد انتهاء الحرب"، مضيفًا أن "مصر تخشى من أن هذا النمط يمكن أن يكرر نفسه مرة أخرى ."

ونقلت القناة الألمانية عن "تيموثي كالداس" نائب مدير (معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط) ومقره واشنطن قوله "يحقّ للمدنيّين في غزة طلب اللجوء، وهم وحدهم من يستطيع أن يقرّر كيف ومتى يمارسون هذا الحق"، معتبرًا أن "مصر ملزمة بالسماح للمدنيين بالدخول، إذا أرادوا ذلك".

لكنه استطرد بأنه "ينبغي لشركاء إسرائيل أن يوضّحوا جليًّا بأن لسكان غزة الحق في العودة (مجددًا) إلى غزة عندما تنتهي الأعمال العدائية"، وبأنه "يجب تحذير قادة إسرائيل من أنّ منعهم من القيام بذلك سيكون بمثابة تطهير عرقي".