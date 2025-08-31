بعد استهداف أبو عبيدة.. زامير يتوعد قادة حماس خارج غزة
العثور على رفات 4 أشخاص في سوريا (صور)

قوةى الأمن الداخلي في سورياالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
31 أغسطس 2025، 5:10 م

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة حمص، الواقعة وسط سوريا، عن العثور على رفات 4 أشخاص، جثتين منهما تعودان لمدنيين قضيا خلال المجازر، التي ارتكبها النظام السابق في حي كرم الزيتون عام 2012.

وفي شهر آذار/مارس من عام 2012، ارتكبت مجموعة من الميليشيات مجزرة في حي كرم الزيتون في حمص، التي راح ضحيتها عشرات الأطفال والنساء.

وذكرت المديرية، أن فرقها انتشلت في حمص رفات جثتين مجهولتي الهوية، تعودان لمدنيين قضيا خلال المجازر التي ارتكبها نظام الأسد في حي كرم الزيتون عام 2012، وذلك بعد قيام أحد الأهالي بالحفر لوضع أساسات بناء جديد في الحي، كما تم العثور على رفات شخصين آخرين في ريف حمص الغربي.

جانب من انتشال رفات الأشخاص

وقال مدير المكتب الإعلامي للمديرية أحمد بكار، إن الأهالي أبلغوا عناصر الدفاع المدني فور اكتشافهم للرفات خلال عمليات الحفر قرب جامع الرفاعي في حي كرم الزيتون، حيث تم بعد ذلك انتشال رفاتهما من قبل فرق الدفاع المدني، ونقلهما إلى مشفى كرم اللوز، تمهيداً لتسليمهما إلى الجهات المختصة.

وبيّن أن الرفات تعود لرجل وامرأة، وعُثر عليهما مكبلي الأيدي والرقبة، وتبدو عليهما آثار تعذيب، ما يرجح تعرضهما لتصفية ميدانية، على ما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وعثرت فرق الدفاع المدني أيضًا على رفات شخصين آخرين في منطقة تقع بين قريتي القبو والعوصية بريف حمص الغربي، وجرى نقل الرفات إلى مشفى الوليد.

رفات أشخاص عُثر عليها في حمص، سوريا

وأكدت الوكالة السورية أن الجهات المختصة تواصل العمل على توثيق جرائم النظام البائد المرتكبة بحق المدنيين خلال سنوات الحرب، في إطار السعي الوطني لكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين عنها.

