"دخلت عبر سوريا".. الأردن يعلن مصادرة كمية هائلة من الكبتاغون

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، الجمعة، إن الأردن يتخذ "كل الخطوات اللازمة" لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى أراضيه.

وأضاف الصفدي أن محاولات تهريب المخدرات من الحدود السورية مستمرة ومتكررة، لافتا إلى مصادرة أكثر من 65 مليون حبة كبتاغون خلال العامين الماضيين.

جاء ذلك في مداخلة عبر تقنية الاتصال المرئي، خلال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمواجهة تهديد المخدرات الصناعية، الذي استضافته الولايات المتحدة وافتتحه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية، قال الصفدي إن "تشكيل التحالف خطوة مهمة للتصدي لتهديد المخدرات الصناعية المتصاعد، ومواجهة الانتشار الخطير لها.