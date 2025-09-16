الأردن يدين توسيع الجيش الإسرائيلي العملية البرية على غزة

العالم العربي

الرئيس الإماراتي يصل أذربيجان في زيارة رسمية

الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيانالمصدر: (أ ف ب)
وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم، إلى منطقة كاراباخ في زيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".

وكان إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان في مقدمة مستقبلي الرئيس الإماراتي لدى وصوله مطار فزولي الدولي بجانب عدد من كبار المسؤولين.

وبحسب وام، يرافق الرئيس الإماراتي خلال الزيارة وفد يضم الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

