السودان.. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من تجدد القتال في إقليم النيل الأزرق

أعربت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، اليوم الإثنين، عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات الأخيرة في محلية الكُرمك في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق البلاد، بين الجيش وقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قال مكتب الناطق باسم ‏القوات المسلحة السودانية، إن الجيش تصدى لهجوم على منطقة جنوب الكرمك في النيل الأزرق من الجيش الشعبي شمال، مشيرًا إلى أن المعارك اندلعت بعد توقف الحرب في هذه المنطقة لأكثر من 10 أعوام.