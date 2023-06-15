"الدعم السريع" تتهم استخبارات الجيش السوداني بإشعال حرب قبلية في دارفور
اتهمت قوات "الدعم السريع" في السودان، اليوم الخميس، استخبارات الجيش، بإشعال حرب قبلية في ولاية غرب دارفور، معربة عن إدانتها مقتل خميس أبكر، والي الولاية.
وقالت في بيان لها: "نوجه أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى استخبارات القوات الانقلابية بالتورط في إشعال الحرب القبلية في الولاية وتغذية القتال بتسليح القبائل، ما أدى إلى اشتداد فتيل الأزمة على نحو متسارع".
وأضافت: "نأت قواتنا بنفسها تماماً عن التدخل في الصراع في غرب دارفور وظلت تتابع تطورات الأحداث، وتحذر منها، وقد نبهت لخطورة الوضع.. وقبلها طالبت قيادة القوات بضرورة وقف القتال بين المكونات القبلية، دون أن تجد دعوات التهدئة أي استجابة".
وتابعت: "كانت المعارك القبلية تدار من قبل الاستخبارات العسكرية بالولاية، وآخرها معارك أمس الأربعاء التي تم على خلفيتها قتل الوالي خميس عبد الله أبكر على أيدي متفلتين من أحد المكونات القبلية التي داهمت مقر إقامته".
وحول ملابسات مقتل أبكر قال البيان: "طلب الوالي الحماية من قوات الدعم السريع، حيث تحركت على الفور قوة تابعة لقواتنا وقامت بتخليصه من قبضة المتفلتين وإحضاره لمقر حكومي".
وأردف: "وبالرغم من محاولات حماية الوالي كما هو موثق في أحد مقاطع الفيديو المنشورة، فإن المتفلتين داهموا المكان بأعداد كبيرة ودارت اشتباكات مع القوة المتواجدة في المقر، مما أدى لخروج الأوضاع عن السيطرة، واختطاف الوالي واغتياله بدم بارد في مشهد لا يمت للإنسانية بصلة".
وطالبت قوات "الدعم السريع" في بيانها "طرفي الصراع في غرب دارفور بضبط النفس وتحكيم صوت العقل وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار الولاية والإقليم ومحاصرة تداعيات هذه الحرب القبلية حتى لا تتطور إلى حرب أهلية مثلما يسعى البرهان وعصابته".
ودعت إلى "تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتقصي حول الأحداث التي وقعت في الولاية وأدت لمقتل الوالي ومئات المواطنين، وما ترتب على ذلك من موجات نزوح ولجوء وحرق وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، وكشف المتورطين في مؤامرة إشعال الفتنة".
وأعلنت عن "فتح تحقيق لتجميع المعلومات كافة حول ملابسات الحادثة وكشف التفاصيل المتعلقة بالنزاع في ولاية غرب دارفور". وقالت: "إننا لا نتردد في تقديم أي عنصر من أفراد قوتنا يثبت تورطه في الحادثة الى العدالة".
ودعت القوات "المنظمات الإقليمية والدولية إلى الإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين، والضغط على الانقلابيين للموافقة على تشكيل لجنة من جميع الأطراف لتشغيل مطار الجنينة الذي يقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وذلك لاستقبال المساعدات الإنسانية"، بحسب البيان.
وأكدت استعدادها التام "لتقديم كافة التسهيلات المتعلقة بتأمين المطار وتوفير الحماية اللازمة لفرق الإغاثة".