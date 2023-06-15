"الدعم السريع" تتهم استخبارات الجيش السوداني بإشعال حرب قبلية في دارفور

اتهمت قوات "الدعم السريع" في السودان، اليوم الخميس، استخبارات الجيش، بإشعال حرب قبلية في ولاية غرب دارفور، معربة عن إدانتها مقتل خميس أبكر، والي الولاية.

وقالت في بيان لها: "نوجه أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى استخبارات القوات الانقلابية بالتورط في إشعال الحرب القبلية في الولاية وتغذية القتال بتسليح القبائل، ما أدى إلى اشتداد فتيل الأزمة على نحو متسارع".

وأضافت: "نأت قواتنا بنفسها تماماً عن التدخل في الصراع في غرب دارفور وظلت تتابع تطورات الأحداث، وتحذر منها، وقد نبهت لخطورة الوضع.. وقبلها طالبت قيادة القوات بضرورة وقف القتال بين المكونات القبلية، دون أن تجد دعوات التهدئة أي استجابة".

وتابعت: "كانت المعارك القبلية تدار من قبل الاستخبارات العسكرية بالولاية، وآخرها معارك أمس الأربعاء التي تم على خلفيتها قتل الوالي خميس عبد الله أبكر على أيدي متفلتين من أحد المكونات القبلية التي داهمت مقر إقامته".