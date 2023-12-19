سلطات غزة تعلن خروج المستشفى المعمداني عن الخدمة

أعلن مسؤول في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، خروج المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) عن الخدمة تمامًا، بعد حصار إسرائيلي استمر لأسابيع.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة د.أشرف القدرة، لـ"إرم نيوز"، إن المستشفى خرج عن الخدمة تمامًا، جرّاء الحصار الإسرائيلي بالآليات والدبابات العسكرية لعدة أسابيع، وقطع إمدادات الوقود والمستلزمات الطبية والدوائية عنه، الأمر الذي أدى لمقتل عشرات الجرحى على أبواب غرف العمليات وداخل الأقسام نتيجة عدم توفر الخدمات العلاجية".

واتهم القدرة الجيش الإسرائيلي "بتعمّد إخراج المستشفى المعمداني عن الخدمة كآخر مستشفى متبقِ شمال وادي غزة، ليرتكب بذلك عملية إبادة جماعية بحق آلاف الجرحى وأصحاب الأمراض المزمنة، بعد أن حوّل حدائق المستشفيات والمستشفيات نفسها إلى مقابر جماعية وكومة من الركام".