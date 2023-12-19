سلطات غزة تعلن خروج المستشفى المعمداني عن الخدمة
أعلن مسؤول في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، خروج المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) عن الخدمة تمامًا، بعد حصار إسرائيلي استمر لأسابيع.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة د.أشرف القدرة، لـ"إرم نيوز"، إن المستشفى خرج عن الخدمة تمامًا، جرّاء الحصار الإسرائيلي بالآليات والدبابات العسكرية لعدة أسابيع، وقطع إمدادات الوقود والمستلزمات الطبية والدوائية عنه، الأمر الذي أدى لمقتل عشرات الجرحى على أبواب غرف العمليات وداخل الأقسام نتيجة عدم توفر الخدمات العلاجية".
واتهم القدرة الجيش الإسرائيلي "بتعمّد إخراج المستشفى المعمداني عن الخدمة كآخر مستشفى متبقِ شمال وادي غزة، ليرتكب بذلك عملية إبادة جماعية بحق آلاف الجرحى وأصحاب الأمراض المزمنة، بعد أن حوّل حدائق المستشفيات والمستشفيات نفسها إلى مقابر جماعية وكومة من الركام".
وقال إن "المستشفى المعمداني تعرض لعدة استهدافات عسكرية كان أبشعها قتل أكثر من 400 مواطن في ساحة المستشفى دفعةً واحدة، في مجزرة إسرائيلية لم يشهد لها العالم مثيلًا من قبل، إلى جانب استهداف المستشفى بقذائف المدفعية وقتل وجرح العشرات بشكل شبه يومي".
وأضاف القدرة أن "الجيش الإسرائيلي أطلق رصاصة الموت على مئات الجرحى بعد اعتقال الكوادر الطبية وضباط الإسعاف في المستشفى، بالتزامن مع نفاد الوقود والإمدادات الطبية.
وطالب القدرة المجتمع الدولي والمؤسسات الطبية الأممية بضرورة إنقاذ محافظتي غزة وشمال غزة عقب انهيار المنظومة الصحية، عبر إنشاء مستشفيات ميدانية وإرسال فرق طبية، وتزويد المستشفيات بالوقود والمواد الطبية لإنقاذ حياة آلاف الجرحى.
وتعرّضت كل المنشآت الصحية في قطاع غزة لأضرار جسيمة جراء القصف والعمليات البرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.