موقع أمريكي: ترسانة ميليشيا حزب الله تشكّل تحديًا لدفاعات إسرائيل

ولفت إلى أنه "رغم جهود الجيش الاسرائيلي على الجبهة الشمالية، لا تزال هجمات الحزب مستمرة. وحتى في هذه المرحلة منخفضة الحدة من القتال، تمكنت الميليشيا من تحدي الدفاعات الجوية الإسرائيلية إلى حد ما".

وأردف: "أشارت هجمات الحزب ضمنيا، إلى قدرته على استهداف المواقع الإستراتيجية في إسرائيل".

وتابع: "علاوة على ذلك، أثارت هجمات الحزب كتلك التي طالت مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في صفد، تساؤلات حرجة حول مدى كفاية التدابير الدفاعية الحالية لحماية الأصول العسكرية الإسرائيلية بالقرب من الحدود".