استطلاع: 68% من الفلسطينيين يرون أن اتفاق أوسلو أضر بالمصلحة الفلسطينية

أداء عباس

وبلغت نسبة الرضا عن أداء الرئيس محمود عباس 22%، مقابل عدم الرضا من 76%، وتقول نسبة من 78% إنها تريد من الرئيس الاستقالة، فيما تقول نسبة من 19% إنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه.

ولو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية التي شاركت في انتخابات عام 2006 ، فإن 64% يقولون إنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل حركة فتح على 36%، وقائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 9%، فيما يقول 21% إنهم لم يقرروا بعد لمن سيصوتون.

وقال 27% إن حماس هي الأكثر جدارة بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني اليوم، فيما قال 24% إن حركة فتح بقيادة الرئيس عباس هي أكثر جدارة بذلك، فيما قال 44% إن الاثنتين غير جديرتين بالتمثيل والقيادة.

الأوضاع الداخلية

وأوضح الاستطلاع أن نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 10%، ولأوضاع الضفة الغربية 21%.

ومع ذلك، فإن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 69%، في حين تبلغ في الضفة الغربية 48% فقط.

ويعتقد 87% بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية، فيما يقول 72% إنه يوجد فساد في المؤسسات التي تديرها حماس في قطاع غزة.

وتقول نسبة من 42% من سكان الضفة الغربية إنه يمكن للناس انتقاد السلطة الفلسطينية في الضفة بدون خوف، فيما تقول أغلبية من 56% أن ذلك غير ممكن، أما بين سكان قطاع غزة فتقول نسبة من 39% إنه يمكن انتقاد سلطة حماس بدون خوف، فيما تقول نسبة من 59% إن ذلك غير ممكن.

وتقول أغلبية من 62% إن السلطة الفلسطينية أصبحت عبئًا على الشعب الفلسطيني، مقابل 35% فقط قالوا إنها إنجاز للشعب الفلسطيني.

ويؤيد 53% ويعارض 38% خطوة الرئيس عباس في تحويل 12 محافظًا في الضفة الغربية وقطاع غزة للتقاعد، فيما توافق نسبة من 53% على أن خطوة الرئيس عباس في إحالة المحافظين على التقاعد هي خطوة في الطريق الصحيح لإصلاح السلطة الفلسطينية وضخ دماء جديدة وشابة فيها، مقابل نسبة 38% قالت إنها ليست كذلك.

وتعتقد الغالبية العظمى (78%) أن زيارة الرئيس عباس لمخيم جنين بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه لم تساهم في تحسين العلاقة بين المواطنين والقيادة الفلسطينية، فيما تقول نسبة من 20% إنها ساهمت في ذلك.

ويقول 59% من العينة إن المسيرات التي جرت في قطاع غزة قبل شهر للمطالبة بتحسين الحياة المعيشية قد جاءت كردة فعل على صعوبات الحياة، فيما يقول 35% إنها كانت مدفوعة بأجندات سياسية خارجية.

ويقول 73% (82% في الضفة الغربية و60% في قطاع غزة) إنه يوجد معتقلون سياسيون في سجون السلطة الفلسطينية، مقابل 21% قالوا إنه لا يوجد.

وبحسب الاستطلاع، فإن أغلبية من 60% من الجمهور (67% في الضفة الغربية و51% في قطاع غزة) قلقون أن تؤدي الصدامات بين أفراد من المجموعات المسلحة وقوى الأمن الفلسطينية إلى حصول اشتباكات وأعمال عنف تهدد الاستقرار في السلطة الفلسطينية.