استطلاع: 68% من الفلسطينيين يرون أن اتفاق أوسلو أضر بالمصلحة الفلسطينية
أظهر استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة حول اتفاق أوسلو، أن 68% من المستطلعة آراؤهم يرون أن الاتفاق أضر بالمصلحة الفلسطينية.
ويرى 11% فقط، من المستطلعة آراؤهم، بعد مرور 30 عامًا على توقيع اتفاق أوسلو، أنه قد خدم المصلحة الفلسطينية، في حين قال 17% إنه لم يخدم ولم يضر المصلحة الفلسطينية.
وبيّن الاستطلاع الذي أجراه "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية" في الفترة ما بين 6-9 أيلول/سبتمبر الجاري، أن 64% من العينة المستطلعة يرون أن الوضع اليوم أسوأ قليلًا أو أسوأ بكثير مما كان عليه الحال قبل اتفاق أوسلو.
ويقول 20% إن الوضع اليوم أفضل بكثير أو أفضل قليلًا، و12% يرون أن الوضع اليوم هو كما كان قبل اتفاق أوسلو.
وبحسب الاستطلاع تقول 49% من العينة إن السلطة الفلسطينية لا تقوم اليوم بتطبيق اتفاق أوسلو، فيما يقول 44% إنها تقوم بتطبيقه دائمًا أو معظم الوقت.
أما بالنسبة للحكومة الإسرائيلية الحالية، فإن 76% يقولون إنها لا تقوم اليوم بتطبيق اتفاق أوسلو، فيما تقول نسبة 17% إنها تقوم بتطبيقه كل أو معظم الوقت.
وترى أغلبية من 71% أنه كان من الخطأ قيام منظمة التحرير الفلسطينية بالتوقيع على اتفاق أوسلو، فيما يقول 23% إنه كان من الصواب فعل ذلك.
وأيدت أغلبية من 63% قيام السلطة الفلسطينية بالتخلي عن اتفاق أوسلو، فيما عارض ذلك 31%.
وقال 46% من العينة إن السيناريو المرجح في حال أوقفت السلطة الفلسطينية العمل باتفاق أوسلو هو انهيار السلطة، وربما عودة الإدارة المدنية الإسرائيلية، فيما يقول 40% إن السيناريو المرجح في حال أوقفت السلطة العمل باتفاق أوسلو هو تراجع إسرائيل عن سياستها الراهنة وربما وقف الاستيطان.
العلاقات السعودية الإسرائيلية
وكشف الاستطلاع أن أغلبية من 56% تقول إن توصل السعودية وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما يشكل تطورًا ضارًا بفرص التوصل لسلام فلسطيني-إسرائيلي، (تصل هذه النسبة إلى 69% في الضفة الغربية فيما تهبط إلى 38% في قطاع غزة).
وفي المقابل، يقول 17% (29% في قطاع غزة و8% في الضفة الغربية) إن هذا التطبيع قد يكون مساندًا لفرص التوصل لسلام فلسطيني-إسرائيلي، فيما يقول 24% إنه لا ضار ولا مساند.
الانتخابات الفلسطينية
وقال الاستطلاع إنه على فرض إجراء انتخابات رئاسية جديدة اليوم، وترشح فيها اثنان فقط، هما: محمود عباس وإسماعيل هنية، فإن نسبة المشاركة ستبلغ 42% فقط، ومن بين المشاركين يحصل عباس على 37% من الأصوات، فيما يحصل هنية على 58% (مقارنة مع 56% لهنية و33% لعباس قبل ثلاثة أشهر).
وبين الاستطلاع أنه في قطاع غزة، تبلغ نسبة التصويت لعباس 33% وهنية 64%، أما في الضفة فيحصل عباس على 43% وهنية على 50%.
أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن نسبة المشاركة ترتفع لتصل إلى 59%، ومن بين هؤلاء يحصل البرغوثي على 60% وهنية على 37%.
ولو كانت المنافسة بين رئيس الوزراء الحالي محمد اشتية وإسماعيل هنية، فإن نسبة المشاركة تهبط إلى 41% فقط، ومن بين هؤلاء يحصل اشتية على 33% وهنية على 62%.
وفي سؤال مغلق طلب من الجمهور اختيار الشخص الذي يراه مناسبًا كخليفة للرئيس عباس، قالت النسبة الأكبر (34%) إنها تفضل مروان البرغوثي، وفضل 17% إسماعيل هنية، وفضل 6% محمد دحلان، وفضل 5% خالد مشعل، فيما فضل 3%، كل من يحيى السنوار، أو محمد اشتية، أو حسين الشيخ، وقال 30% إنهم لا يعرفون أو اختاروا شخصًا آخر.
أداء عباس
وبلغت نسبة الرضا عن أداء الرئيس محمود عباس 22%، مقابل عدم الرضا من 76%، وتقول نسبة من 78% إنها تريد من الرئيس الاستقالة، فيما تقول نسبة من 19% إنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه.
ولو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية التي شاركت في انتخابات عام 2006 ، فإن 64% يقولون إنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل حركة فتح على 36%، وقائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 9%، فيما يقول 21% إنهم لم يقرروا بعد لمن سيصوتون.
وقال 27% إن حماس هي الأكثر جدارة بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني اليوم، فيما قال 24% إن حركة فتح بقيادة الرئيس عباس هي أكثر جدارة بذلك، فيما قال 44% إن الاثنتين غير جديرتين بالتمثيل والقيادة.
الأوضاع الداخلية
وأوضح الاستطلاع أن نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 10%، ولأوضاع الضفة الغربية 21%.
ومع ذلك، فإن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 69%، في حين تبلغ في الضفة الغربية 48% فقط.
ويعتقد 87% بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية، فيما يقول 72% إنه يوجد فساد في المؤسسات التي تديرها حماس في قطاع غزة.
وتقول نسبة من 42% من سكان الضفة الغربية إنه يمكن للناس انتقاد السلطة الفلسطينية في الضفة بدون خوف، فيما تقول أغلبية من 56% أن ذلك غير ممكن، أما بين سكان قطاع غزة فتقول نسبة من 39% إنه يمكن انتقاد سلطة حماس بدون خوف، فيما تقول نسبة من 59% إن ذلك غير ممكن.
وتقول أغلبية من 62% إن السلطة الفلسطينية أصبحت عبئًا على الشعب الفلسطيني، مقابل 35% فقط قالوا إنها إنجاز للشعب الفلسطيني.
ويؤيد 53% ويعارض 38% خطوة الرئيس عباس في تحويل 12 محافظًا في الضفة الغربية وقطاع غزة للتقاعد، فيما توافق نسبة من 53% على أن خطوة الرئيس عباس في إحالة المحافظين على التقاعد هي خطوة في الطريق الصحيح لإصلاح السلطة الفلسطينية وضخ دماء جديدة وشابة فيها، مقابل نسبة 38% قالت إنها ليست كذلك.
وتعتقد الغالبية العظمى (78%) أن زيارة الرئيس عباس لمخيم جنين بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه لم تساهم في تحسين العلاقة بين المواطنين والقيادة الفلسطينية، فيما تقول نسبة من 20% إنها ساهمت في ذلك.
ويقول 59% من العينة إن المسيرات التي جرت في قطاع غزة قبل شهر للمطالبة بتحسين الحياة المعيشية قد جاءت كردة فعل على صعوبات الحياة، فيما يقول 35% إنها كانت مدفوعة بأجندات سياسية خارجية.
ويقول 73% (82% في الضفة الغربية و60% في قطاع غزة) إنه يوجد معتقلون سياسيون في سجون السلطة الفلسطينية، مقابل 21% قالوا إنه لا يوجد.
وبحسب الاستطلاع، فإن أغلبية من 60% من الجمهور (67% في الضفة الغربية و51% في قطاع غزة) قلقون أن تؤدي الصدامات بين أفراد من المجموعات المسلحة وقوى الأمن الفلسطينية إلى حصول اشتباكات وأعمال عنف تهدد الاستقرار في السلطة الفلسطينية.
المصالحة الفلسطينية
يقول 78% من الجمهور (81% في الضفة الغربية و72% في قطاع غزة) إن لقاء قادة الفصائل بالعلمين في مصر بحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كان لقاء فاشلًا، فيما يقول 12% إنه كان ناجحًا.
وتضع النسبة الأكبر ممن يعتقدون أن اللقاء كان فاشلًا 34% (38% في الضفة الغربية و26% في قطاع غزة) مسؤولية الفشل على قيادة القوى الأخرى (من غير قيادتي فتح وحماس)، فيما يقول 29% (40% في قطاع غزة و23% في الضفة الغربية) إن مسؤولية الفشل تقع على قيادة حركة فتح، ويقول 18% (25% في قطاع غزة و14% في الضفة الغربية) إن قيادة حماس هي المسؤولة عن الفشل.
وأظهر الاستطلاع انقسام الجمهور إلى قسمين متساويين في موقفه من مقاطعة حركة الجهاد للقاء العلمين، حيث يقول 44% إنه كان على الحركة المشاركة فيما يقول 43% إن المقاطعة كانت مبررة.
ويتفاءل 24% (38% في قطاع غزة و15% في الضفة الغربية) بنجاح المصالحة مقابل 73% غير متفائلين.
حل الدولتين
يؤيد 32% فكرة حل الدولتين، فيما يعارض 67% ذلك الحل، ويعتقد 71% أن حل الدولتين لم يعد عمليًا بسبب التوسع الاستيطاني، لكن نسبة 27% تعتقد أنه لا يزال عمليًا.
ويقول 76% إن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جدًا، ونسبة 23% تقول إن الفرص متوسطة أو عالية.
وعند السؤال عن تأييد ومعارضة الجمهور لخيارات محددة لكسر الجمود، قالت نسبة من 58% إنها تؤيد الانضمام للمزيد من المنظمات الدولية، وقالت نسبة من 53% إنها تؤيد اللجوء لمقاومة شعبية غير مسلحة، وقالت نسبة من 58% إنها تؤيد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، وقالت نسبة من 52% إنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية، وقالت نسبة من 27% إنها تؤيد التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بدولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين.
وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال وقيام دولة مستقلة، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت أغلبية من 53% (51% في قطاع غزة و54% في الضفة الغربية) إنها العمل المسلح، فيما قالت نسبة من 20% إنها المفاوضات، وقالت نسبة من 24% إنها المقاومة الشعبية السلمية.
وعلى ضوء المظاهرات المناوئة لحكومة بنيامين نتنياهو، تقول نسبة من 39% إن احتمالات أن تتحول هذه المظاهرات لحرب أهلية داخل إسرائيل منخفضة، وقالت نسبة أخرى من 23% إنها غير واردة، فيما قالت نسبة من 35% فقط إن هذه الاحتمالات عالية.
يشار إلى أن الاستطلاع أجري من خلال مقابلات وجهًا لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين، بلغ عددها 1270 شخصًا في 127 موقعًا سكنيًا، وكانت نسبة الخطأ "+/-3%".