اجتماع سوري إسرائيلي جديد في باكو الخميس

يعقد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، اجتماعًا جديدًا الخميس في باكو، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء.

وقال المصدر إن اللقاء سيتمحور حول "الوضع الأمني خصوصا في جنوب سوريا"، وسيعقب زيارة يجريها الشيباني لموسكو الخميس أيضًا.

والاجتماع المقرر في باكو هو الثاني بين الشيباني وديرمر بعد لقاء مماثل استضافته باريس برعاية أمريكية الأسبوع الماضي.

أخبار ذات علاقة ما هي أبرز ملفات المحادثات السورية الإسرائيلية في باكو؟

ويرى خبراء أن لقاء باكو المباشر بين المسؤولين السوريين والإسرائيليين يُشير إلى تحوّل في المسار التفاوضي بين الطرفين، "بعد أشهر من الكر والفر والاستنزاف، لإعادة التشبيك والربط المباشر".

ويكشف الخبراء أن اختيار باكو، الحليف الاستراتيجي لإسرائيل، ليس صدفة، بل يعكس سعياً لتجنب الضغوط الدولية والإقليمية، بينما تُظهر السلطة السورية استعداداً لتقديم تنازلات مقابل رفع العقوبات أو شرعنة وجودها.