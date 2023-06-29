الأردن يستدعي سفيرة السويد احتجاجا على حرق المصحف

قال بيان لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إن المملكة استدعت اليوم الخميس السفيرة السويدية في عمّان احتجاجا على حرق نسخة من المصحف في ستوكهولم.

وأضاف البيان أن الوزارة أبلغت السفيرة "احتجاج الأردن الشديد على سماح الحكومة السويدية لمتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم يوم أمس الأربعاء".

ودانت الإمارات و العراق وإيران والسعودية ومصر ودول أخرى في الشرق الأوسط والعالم، الخميس إحراق نسخة من المصحف من جانب عراقي مقيم في السويد محذرين من أن مثل تلك الأفعال "تحرض" مشاعر المسلمين في أنحاء العالم.