بعد ساعة من الأولى.. غارة إسرائيلية جديدة على السويداء السورية

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء، بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة جديدة على مدينة السويداء، وذلك بعد أقل من ساعة على الغارة الأولى.

واستهدف الطيران الإسرائيلي في وقت سابق مدينة السويداء بالتزامن مع دخول القوات الحكومية السورية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، أنه هاجم "دبابات عدة في منطقة قرية سميع، منطقة السويداء، في جنوب سوريا".

وسبق لتل أبيب أن أكدت بأنها ستتدخل لحماية الأقلية الدرزية في حال تعرضها للتهديد، وحذّرت السلطات الانتقالية السورية من نشر قواتها في مناطق بجنوب البلاد محاذية لهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وشهدت مداخل محافظة السويداء، اشتباكات عنيفة، بالتزامن مع بدء دخول قوات من الجيش إلى مركز المدينة عقب ترحيب رئاسة الطائفة الروحية للدروز الموحدين، بحسب إعلان وزارة الدفاع.

وتداولت منصات إعلامية مشاهد لدخول قوات من الجيش السوري أول أحياء مدينة السويداء وسط اشتباكات عنيفة.

وفي تطور آخر، قال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، بتسجيل مصور اليوم الثلاثاء، إنه وبعد مفاوضات عديدة مع دمشق لم تفضِ عن أي نتائج أو صدق بالتعامل، فإن البيان الذي صدر عن الرئاسة الروحية في وقت سابق اليوم قد فرض على الرئاسة الروحية للطائفة من دمشق بتفاصيله كافة وتحت ضغط دولي لحقن الدماء.

وأضاف الهجري، بالرغم من قبولنا بهذا البيان "المذل" من أجل سلامة أولادنا وأهلنا، فقد قاموا بنقض العهد والوعد وقصفوا المدنيين العزل.

وزاد الهجري في كلمته: "يا أيها السوريين، هذا اليوم إما أن نكون فيه كلنا سوريين نرفض الذل والمهانة، وإما أمامنا عقود من الذل والمهانة".

يتعرضون لحرب إبادة شاملة، للتصدي للحملة "البربرية" بكل الوسائل المتاحة.

وكانت قد رحبت الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز صباح اليوم، بدخول قوات وزارتي الداخلية والدفاع لبسط السيطرة على المراكز الأمنية والعسكرية وتأمين محافظة السويداء، الأمر الذي سارعت وزارة الداخلية السورية بتثمينه، بعد 3 أيام من الاشتباكات المتواصلة والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.