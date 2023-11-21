أردوغان: نعمل مع قطر في مسألة الرهائن الإسرائيليين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية ورئيس المخابرات يعملان بالتنسيق مع السلطات القطرية على إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري في الجزائر العاصمة، إن "وزير الخارجية ورئيس المخابرات يواصلان العمل في جهد مشترك مع قطر، ونأمل بأن نتوصل إلى نتيجة بشأن تبادل الأسرى في أسرع وقت ممكن، ونحن على تواصل مستمر، ونرجو الحصول على نتائج إيجابية".

ودعا أردوغان إلى عدم الوقوف "مكتوفي الأيدي تجاه الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد سكان غزة"، قائلاً إن أنقرة ضد الاعتداءات على المستشفيات ودور العبادة.

وقال إن "تركيا تُحيي الموقف الصارم والحازم للجزائر تجاه القضية الفلسطينية، وهو موقف لا يدع مجالاً للشك حول تاريخ الجزائر تجاه القضايا العادلة "، وفق تعبيره.

كما طالب بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وتسهيل وصول المساعدات إلى سكان غزة.

وأكد "أردوغان" أن المحور الأساس في المباحثات بين الجزائر وتركيا كان حول القضية الفلسطينية.