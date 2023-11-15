بعد انسحابه.. هل عثر الجيش الإسرائيلي على أسلحة داخل مجمع الشفاء؟

لا تزال الروايات متضاربة بشأن عثور قوات الجيش الإسرئيلي على أسلحة وبنية عسكرية تابعة لحركة حماس، وجدت مخزنة في مجمع الشفاء الطبي، أكبر مشافي قطاع غزة.

وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن قواتها اقتحمت المجمع في سياق حربها على حماس، التي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي، إثر هجوم نفذته الحركة عبر الحدود مع غزة وأدى إلى مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي.

روايات متضاربة

وبعد مضي بضع ساعات على اقتحام المستشفى لا يزال الوضع فيه يشوبه الغموض، مع تأكيد جميع الأطراف عدم حدوث أي اشتباكات داخله، ما يعني بحسب مراقبين عدم وجود مسلحين.

وتظهر حتى الآن ثلاث روايات، واحدة من الجانب الإسرائيلي تؤكد العثور على "أسلحة وبنية تحتية" خاصة بالمسلحين الفلسطينيين، دون تحديد طبيعة تلك البنية.

ونقلت وكالة رويترز قول مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي: "لم يحدث أي قتال داخل مجمع المستشفى بعد أن وصل الجنود خلال الليل، كما لم يقع أي احتكاك مع الطواقم الطبية أو المرضى".