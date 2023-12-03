9 قتلى في غارة إسرائيلية على منزل في رفح

قالت وزارة الداخلية التي تقودها حركة حماس، اليوم الأحد، إن 9 فلسطينيين قتِلوا، وأصيب عددٌ آخر في غارة إسرائيلية على منزل شرقي مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

كما قتِل 9 مواطنين على الأقل وجُرح آخرون في قصف إسرائيلي مماثل استهدف منزلًا في حي الجنينة شرق رفح جنوب القطاع، والقتلى التسعة هم من المنزل المجاور للمنزل المستهدف، والقاطنون في المنزل الذي طاله التدمير ما زالوا تحت الأنقاض.

كما استهدفت طائرات إسرائيلية صباح اليوم، منزلًا في حي الدرج بمدينة غزة؛ ما اسفر عن مقتل وجرح عدد من المواطنين.