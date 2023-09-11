أطباء المغرب يهبون لمعالجة آثار ما بعد صدمة الزلزال

أعلنت الجمعية المغربية للرعاية والمواكبة النفسية تشكيلها لخلية من الأطباء والأخصائيين النفسيين للاستماع والمواكبة النفسية للمواطنين المتضررين من الزلزال، لمعالجة آثار ما بعد الصدمة.

وقال فيصل طهاري، وهو أخصائي نفسي إكلينيكي ومعالج نفساني، إن "التأثيرات النفسية كبيرة على نفوس من عاشوا الزلزال"، وفقًا لما نقله موقع "هسبريس".

وأوضح طهاري، أن التأثيرات النفسية تختلف من شخص إلى آخر، مضيفًا أن "من هم أبعد من المنطقة الرئيسية لا يعيشون الأثر النفسي نفسه الذي يعيشه من لا يزالون يعايشون الهزات والارتدادات الأرضية".

وأشار طهاري إلى التأثيرات النفسية ومن بينها "الإحساس بالخوف والقلق وعدم الإحساس بالأمان؛ وهو ما يفسر افتراش الناس للأرض في الساحات العامة عوض منازلهم في عدد من المدن المغربية".