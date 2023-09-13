توقعات بارتفاع أعداد ضحايا الإعصار "دانيال" في ليبيا وسط مناشدات للإغاثة

وأضاف "لقد أحصينا حتى الآن أكثر من 5300 قتيل، ومن المرجح أن يرتفع العدد بشكل كبير، وربما يتضاعف لأن عدد المفقودين يصل أيضًا إلى الآلاف".

وتابع قائلًا "عشرات الآلاف من الأشخاص أصبحوا بلا مأوى، نحتاج إلى مساعدات دولية، ليبيا ليست لديها الخبرة اللازمة للتعامل مع مثل هذه الكوارث".

وقال مسؤولون، إن هناك مخاوف من فقد أو مقتل 10 آلاف على الأقل، لكن حصيلة الوفيات المؤكدة حتى الآن متفاوتة، فيما قال طارق الخراز المتحدث باسم سلطات شرق ليبيا، إنه تم انتشال 3200 جثة لم يتم التعرف على هوية 1100 منها.

وجرى رص عشرات الجثث الملفوفة ببطانيات على الأرض في ممرات مستشفى في درنة أو في الخارج على الرصيف، أمس الثلاثاء، في محاولة ليتعرف الناس على أحبائهم المفقودين.

وقال أحد سكان درنة ويدعى مصطفى سالم، إن عائلته بأكملها كانت تعيش قرب وادي النهر مقابل المسجد.

وأوضح أن الناس كانوا نيامًا ولا أحد مستعد لما جرى، قائلًا إنه فقد 30 من عائلته فقط حتى الآن دون أن يجد أحدًا منهم.

وقالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، إن 30 ألفًا على الأقل شُردوا في درنة، فيما أكد مدير إدارة البحث لطفي المصراتي، الحاجة الملحة لأكياس لحفظ الجثث التي يجري العثور عليها.

وبدت آثار الدمار واضحة من المناطق المرتفعة في درنة حيث تحول وسط المدينة المكتظ بالسكان والمقام بامتداد مجرى نهر موسمي إلى حطام.

وأظهرت صور التُقطت بالأقمار الصناعية من المدينة قبل وبعد الكارثة أن المجرى المائي الذي كان ضيقًا نسبيًّا ويمر عبر وسط المدينة أصبح أكثر اتساعًا بكثير الآن مع اختفاء جميع المباني التي كانت قائمة حوله.

كما ظهر بوضوح دمار جسيم في أنحاء أخرى من المدينة مع اختفاء المباني بعدما فاضت المياه من المجرى المائي.

وتواجه عمليات الإنقاذ تعقيدات بسبب الانقسام السياسي في ليبيا، فحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًّا تتمركز في طرابلس في الغرب، بينما تقع درنة في المنطقة الشرقية وتخضع لإدارة حكومة موازية تسيطر عليها قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.