بعد الإفراج عن مواطن روسي.. موسكو تؤكد استمرار اتصالاتها مع حماس

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الرهينة الروسي الذي أفرجت عنه حركة حماس يدعى "رون أوليغوفيتش كريفوي"، مؤكدة أن اتصالات موسكو مع حماس ستستمر.

وقالت زاخاروفا، عبر قناتها على "تليغرام"، إن "الجهود التي بذلها الدبلوماسيون الروس في اتصالاتهم مع حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن بدأت تؤتي ثمارها".

وتابعت: "تم إطلاق سراح صاحب جواز السفر الروسي وتسليمه للصليب الأحمر"، مشيرة إلى أن الدبلوماسيين الروس "سيقومون بزيارته في أقرب وقت ممكن".

وبينت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن الإفراج عن المواطن الروسي جاء بعيدًا عن اتفاق التهدئة، موضحة: "نحن نتحدث عن اتفاقيات مباشرة بين الممثلين الروس وحماس، وسوف يستمر هذا العمل".