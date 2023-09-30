المغرب: لا أضرار في منشآت الطاقة بعد الزلزال المدمر
أعلنت الحكومة المغربية أن جميع منشآت الطاقة في البلاد تعمل بشكل طبيعي، في أعقاب زلزال ضرب البلاد وخلف قتلى وجرحى ودمارا واسعا في البنية التحتية.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، الجمعة، قالت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إن منشآت الطاقة، بما فيها النووية، تعمل بشكل طبيعي، باستثناء بعض الأضرار في محطة نور بورزازات وتم إصلاحها.
ومحطة نور بورزازات هي محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وأسندت الوزارة، بحسب البيان، لشركات عاملة في المناجم مهمة تقييم الأضرار وحصرها، عبر فحص دقيق لمواقع العمل، كما كشفت عن تعرض بعض محطات البنزين لأضرار طفيفة.
ونوهت إلى أن فرقها سارعت لحصر الأضرار التي لحقت بشبكة توزيع الكهرباء، وأعادت تيار الجهد المتوسط إلى جميع محطات توزيع الكهرباء في إقليم الحوز الذي يعد المتضرر الأكبر من الزلزال.
في 8 أيلول/سبتمبر الجاري، تعرضت عدة مدن مغربية كبرى لزلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، خلّف نحو 3 آلاف قتيل وأكثر من 6 آلاف إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير.