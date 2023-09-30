المغرب: لا أضرار في منشآت الطاقة بعد الزلزال المدمر

ومحطة نور بورزازات هي محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وأسندت الوزارة، بحسب البيان، لشركات عاملة في المناجم مهمة تقييم الأضرار وحصرها، عبر فحص دقيق لمواقع العمل، كما كشفت عن تعرض بعض محطات البنزين لأضرار طفيفة.

ونوهت إلى أن فرقها سارعت لحصر الأضرار التي لحقت بشبكة توزيع الكهرباء، وأعادت تيار الجهد المتوسط إلى جميع محطات توزيع الكهرباء في إقليم الحوز الذي يعد المتضرر الأكبر من الزلزال.