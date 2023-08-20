المغرب.. عفو ملكي عن 653 شخصاً في ذكرى "ثورة الملك والشعب"

أصدر ملك المغرب محمد السادس، عفواً عن 653 شخصاً، منهم 16 محكوماً في "قضايا التطرف والإرهاب بعد مراجعتهم لمواقفهم الفكرية".

جاء ذلك بحسب بيان لوزارة العدل، السبت، بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب" التي تحتفل بها المملكة في 20 آب/ أغسطس من كل عام، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء المغربية "ماب".

وأوضح البيان أن "العفو شمل 464 في حالة اعتقال و173 موجودين في حالة سراح (مدانون ابتدائياً ولم يصدر الحكم في حقهم استئنافياً) و16 من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب".

وتابع أن "العفو شمل مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 16 شخصا".

وأطلق المغرب، في أيار/ مايو 2016، برنامج "مصالحة" بغية تأهيل معتقلين في قضايا إرهاب، تمهيدا لإعادة إدماجهم بالمجتمع.