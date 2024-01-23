لافروف يقدم نصيحة لبايدن لوقف حرب غزة

قدم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نصيحة للرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتوقف عن استخدام حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن، لعرقلة القرارات الداعية لوقف الحرب في قطاع غزة.

وأكد لافروف في مقابلة مع قناة "سي بي أس" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن وقف الأعمال العدائية، وتخلّي الإدارة الأمريكية الحالية عن استخدام حق النقض في مجلس الأمن، سيساعدان على تطبيع الأوضاع في الشرق الأوسط.

وقال لافروف في نصيحة طُلب منه أن يقدمها للرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف الحرب في غزة :"أوقفوا الأعمال العدائية. لا تستخدموا حق النقض عندما يتم تقديم مشروع قرار لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. لقد استخدمت حق النقض مرتين".