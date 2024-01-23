لافروف يقدم نصيحة لبايدن لوقف حرب غزة
قدم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نصيحة للرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتوقف عن استخدام حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن، لعرقلة القرارات الداعية لوقف الحرب في قطاع غزة.
وأكد لافروف في مقابلة مع قناة "سي بي أس" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن وقف الأعمال العدائية، وتخلّي الإدارة الأمريكية الحالية عن استخدام حق النقض في مجلس الأمن، سيساعدان على تطبيع الأوضاع في الشرق الأوسط.
وقال لافروف في نصيحة طُلب منه أن يقدمها للرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف الحرب في غزة :"أوقفوا الأعمال العدائية. لا تستخدموا حق النقض عندما يتم تقديم مشروع قرار لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. لقد استخدمت حق النقض مرتين".
وشدد وزير الخارجية الروسي على أنه ينبغي للإدارة الأمريكية عدم تأخير إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، والاشتراك مع دول أخرى في جهود السلام، وعدم "احتكار" هذه الجهود.
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت "الفيتو" أكثر من مرة في مجلس الأمن ضد قرارات كانت تدعو لوقف الحرب في قطاع غزة لأسباب إنسانية.
ويشهد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حربًا مدمرة تشنها القوات الإسرائيلية ردًا على هجوم مباغت لحماس.